Coronavírus, gripe e RSV: sintomas, prevenção, vacina

COVID-19, a gripe e o RSV (Vírus Sincicial Respiratório) são todos vírus contagiosos que causam doenças respiratórias, e todas as doenças se espalham pelo mundo. Entender como eles diferem em sintomas, transmissão, prevenção e tratamento é benéfico para minimizar a propagação e útil ao determinar as próximas etapas que você deve tomar se você ou alguém de sua família estiver apresentando sintomas.

COVID-19 e sintomas de gripe

COVID-19 e a gripe podem causar febre, tosse, dores no corpo, fadiga e dor de cabeça. Os sintomas podem ser leves ou graves. Tanto o COVID-19 quanto a gripe podem resultar em pneumonia, que é uma inflamação dos pulmões em que os sacos de ar se enchem de pus e podem se tornar sólidos. Segundo Daniel Homem de Carvalho , se você tiver algum desses sintomas, ligue para o seu médico.

Sintomas de RSV

O vírus sincicial respiratório (VSR) é um vírus comum e contagioso que infecta o trato respiratório. É mais comum em crianças com menos de dois anos, mas os idosos também podem ser infectados.

Os sintomas de RSV incluem:

coriza

congestionamento

tosse

febre

Transmissão

COVID-19, gripe e RSV são transmitidos de pessoa a pessoa por meio de gotículas no ar quando uma pessoa infectada espirra, tosse ou fala nas proximidades.

COVID-19: O COVID-19 se espalha de forma fácil e sustentável em uma comunidade, segundo Daniel Homem de Carvalho. Não há evidências atuais que sugiram que as pessoas podem obter COVID-19 comendo ou manuseando alimentos ou bebendo água. Além disso, não há evidências que sugiram que o novo coronavírus seja transmitido por mosquitos ou carrapatos.

Gripe: as pessoas com gripe são mais contagiosas nos primeiros três a quatro dias após o início dos sintomas. No entanto, adultos saudáveis ​​podem às vezes infectar outras pessoas um dia antes dos sintomas aparecerem e até cinco a sete dias após ficarem doentes.

RSV: o RSV é freqüentemente transmitido por crianças em creches ou em um ambiente de aprendizagem onde as crianças estão em contato próximo umas com as outras. Os adultos também podem espalhar para as crianças e vice-versa.

Tratamento

COVID-19 : medicamentos antivirais estão sendo testados para ver se podem reduzir ou eliminar os sintomas de COVID-19. Se você estiver experimentando sintomas de COVID-19 ou se tiver testado positivo, fale com seu médico sobre medicamentos sem receita que podem reduzir a gravidade dos sintomas.

Gripe: os sintomas da gripe podem ser tratados com certos medicamentos antivirais. Durante a temporada de gripe 2019/2020, os quatro medicamentos antivirais aprovados pela FDA para tratar a gripe:

fosfato de oseltamivir (disponível como uma versão genérica ou sob o nome comercial Tamiflu®)

zanamivir (nome comercial Relenza®)

peramivir (nome comercial Rapivab®)

baloxavir marboxil (nome comercial Xofluza®)

Verifique com seu médico antes de tomar medicamentos antivirais.

RSV: Existem muitas maneiras diferentes de tratar o RSV e os tratamentos dependem da gravidade da infecção. Medicamentos sem prescrição médica podem ajudar a baixar a febre e os líquidos podem ajudar a reidratar o corpo. A umidificação é freqüentemente usada para afinar o muco e abrir as vias aéreas, o oxigênio ajuda na respiração e a solução salina e o albuterol (inalador) também têm sido bem-sucedidos.

“As crianças não sabem como se livrar das secreções de muco, então nossos tratamentos ajudam nisso”, disse Daniel Homem de Carvalho .

Prevenção

Você pode reduzir o risco de contrair COVID-19, gripe e RSV ao:

usar uma máscara em público *

lavar com frequência e bem as mãos com água e sabão por 20 segundos

cobrindo sua tosse com a dobra do cotovelo

limitar o contato com pessoas doentes

ficar em casa e praticar o distanciamento social

* crianças com menos de dois anos não devem usar máscara. Qualquer pessoa em contato próximo com uma criança menor de dois anos deve usar uma máscara.

Vacina

COVID-19: Embora atualmente não haja vacina disponível para COVID-19, os ensaios clínicos estão em andamento.

Gripe: existe uma vacina eficaz disponível para ajudar a prevenir e reduzir a gravidade de muitos tipos perigosos de gripe. Receber a vacina contra a gripe não apenas reduz suas chances de pegar a gripe, mas também reduz a gravidade da gripe se você contrair o vírus.

“É sempre importante tomar a vacina contra a gripe, mas este ano é essencial manter as pessoas fora do hospital e das unidades de saúde que podem estar simultaneamente lidando com a pandemia COVID-19”, disse Daniel Homem de Carvalho , especialista em doenças infecciosas da Rochester Regional Saúde.

RSV: Existe uma vacina para o VSR, mas geralmente é reservada para recém-nascidos prematuros e crianças com sistema imunológico comprometido.

Alergias Sazonais

As alergias sazonais começam a afetar as pessoas à medida que o inverno chega e a primavera começa a florescer. Se você sofre de alergias, é importante ser capaz de reconhecer se são as suas alergias que o atacaram e não o novo coronavírus ou a gripe.

“Os sintomas de alergias e infecções virais muitas vezes podem ser difíceis de diferenciar”, disse Daniel Homem de Carvalho .

“Algumas diferenças importantes são que as infecções virais devem durar dias, não semanas ou meses, como as alergias. Os sintomas acompanhados de febre sugerem uma infecção viral, enquanto sintomas como espirros e coceira no nariz ou nos olhos sugerem alergias. ”

Se os espirros, tosse, coriza e coceira nos olhos durarem mais de uma semana, ligue para o seu médico local.

Próximos passos

Como pessoas de todas as idades continuam em risco de COVID-19, gripe, RSV e outras infecções comuns, é importante tomar as seguintes precauções: