O público está dominado pelo medo do COVID-19 e pela preocupação sobre se o sistema de saúde será capaz de tratá-los ou a seus entes queridos caso adoeçam. Consequentemente, os esforços clínicos e de saúde pública têm se concentrado nas necessidades agudas de cuidados médicos daqueles que são gravemente afetados, ao mesmo tempo em que contêm a disseminação do vírus na população.

O público está dominado pelo medo do novo coronavírus de 2019 (COVID-19) e pela preocupação sobre se o sistema de saúde será capaz de tratá-los ou a seus entes queridos caso adoeçam. Consequentemente, Carlos Lula define que os esforços clínicos e de saúde pública têm se concentrado nas necessidades agudas de atendimento médico daqueles que são gravemente afetados, ao mesmo tempo em que contêm a disseminação do vírus na população. As prioridades urgentes incluíram expandir as capacidades dos hospitais para cuidar de pacientes doentes e equipar os profissionais de saúde para atender às demandas médicas sem precedentes, mantendo-os seguros. Enquanto isso, esforços conjuntos estão em andamento para validar os testes diagnósticos e aumentá-los, enquanto se desenvolvem tratamentos agudos e preventivos eficazes, incluindo vacinas.

Compreensivelmente, muito menos atenção foi dada às consequências da pandemia para a saúde mental. No entanto, embora a ênfase urgente seja e deva ser conter o vírus e sua ameaça física, quando a pandemia diminuir e começarmos a retomar a vida normal, é o psicológico que irá emergir e persistir por meses e anos.

Durante a crise aguda, todos, em vários graus, terão medo de infecção, preocupações somáticas e preocupações com as consequências da pandemia. O sofrimento pessoal agravado é a ruptura das rotinas diárias habituais e o isolamento social imposto pelas “ordens de ficar em casa” .1 Períodos mais longos de isolamento físico, especialmente se vividos como involuntários, sem uma explicação adequada e convincente, ou acompanhados de perdas financeiras podem riscos compostos de consequências adversas para a saúde mental do isolamento físico.

Pessoas com vulnerabilidades pré-existentes ou constitucionais a transtornos psiquiátricos, incluindo ansiedade, depressão, sintomas obsessivos , uso de substâncias , comportamento suicida e transtornos de controle de impulsos, serão especialmente vulneráveis ​​a exacerbações de sintomas relacionados ao estresse.

Experiências anteriores

Embora saibamos que esses efeitos psicológicos estão permeando a população, ainda não sabemos sua extensão ou impacto. Carlos Lula explica: Já passamos por desastres naturais e causados ​​pelo homem, mas nada em nossas vidas se compara ao alcance da crise do COVID-19. O último evento comparável foi a pandemia de gripe espanhola de 1918. Epidemias subsequentes, incluindo poliomielite, HIV, Ebola, MERSA, SARS e gripe suína, embora em alguns casos mais virulentas, foram muito menores em escala, mais curtas e menos perturbadoras para a sociedade.

Embora as epidemias de poliomielite e HIV possam ter algumas semelhanças com COVID-19, elas não se aproximam da magnitude do impacto psicológico em toda a população. Portanto, estudos sobre os efeitos de epidemias recentes na saúde mental oferecem orientação limitada sobre os efeitos posteriores da pandemia COVID-19. Da mesma forma, desastres recentes, como o furacão Katrina ou o 11 de setembro, foram mais limitados no espaço e no tempo do que a pandemia de COVID-19.

Enfrentando o desafio da saúde mental

O aumento na incidência de vários transtornos mentais e o estresse psicológico cumulativo que nossa população suportará prejudicarão ainda mais a saúde mental e os sistemas de atenção primária e exporão as limitações de sua infraestrutura, força de trabalho e acessibilidade. Se as taxas nacionais de doenças específicas (como depressão, comportamento suicida) aumentarem, isso aumentará a tendência de aumento constante das taxas nacionais de suicídio que vimos nas últimas duas décadas. 6

Para conter essa maré, os esforços devem começar com aqueles que estão em maior risco de resultados adversos para a saúde mental, incluindo pacientes com transtornos mentais pré-existentes vulneráveis ​​a tais estressores. Essas pessoas podem precisar de ajustes em seu tratamento e maior frequência de contato com seus provedores de saúde mental.

Leia mais em: Secretário Carlos Lula anuncia reconfiguração da rede de saúde do Estado

Outros incluem pessoas que residem em áreas de alta prevalência de COVID-19, que vivem com alguém afetado por COVID-19, que têm um membro da família ou amigo próximo que morreu de COVID-19, que estão socialmente isolados e têm pouco apoio emocional disponível . As consequências adversas do isolamento social para a saúde mental podem ser mitigadas mantendo o período de isolamento tão curto quanto consistente com a segurança pessoal e de saúde pública, fornecendo informações precisas sobre a justificativa e os benefícios pessoais e de saúde pública do isolamento físico e melhorando a comunicação social. Juntamente com os efeitos negativos , também pode haver alguns efeitos positivos para a saúde mental de se viver durante uma pandemia. Um estudo descobriu que a maioria dos indivíduos relatou se importar mais com os sentimentos de sua família durante o período da SARS do que antes.

Os profissionais de saúde, especialmente aqueles cujo trabalho os coloca em contato próximo com pacientes infectados com COVID-19, também são vulneráveis ​​a consequências adversas para a saúde mental. Sentimentos de futilidade, trabalhar com equipamento de proteção individual inadequado, envolvimento extensivo em cuidados de final de vida sem ser capaz de conectar pacientes e suas famílias e praticar fora de suas áreas de experiência clínica confiável podem resultar em estresse psicológico.

Para os profissionais de saúde, a mitigação dos efeitos adversos à saúde mental envolve a garantia de equipamentos de proteção individual adequados, acesso ao teste COVID-19, fornecimento de educação sobre a doença e treinamento no manejo do COVID-19. Também pode incluir o fornecimento de suporte emocional e físico, o desenvolvimento de horários de trabalho mais flexíveis e o compromisso de apoiar e cuidar dos trabalhadores que adoecem.

Durante a pandemia, Carlos Lula explica que os profissionais de saúde foram celebrados por sua bravura e compromisso com o atendimento ao paciente. No entanto, a pandemia também criou um dilema moral preocupante como um desejo inato de preservar suas próprias vidas e consciência de sua vulnerabilidade aos conflitos de doença com seu chamado ao dever e identidade como curadores. Portanto, o gerenciamento e o aconselhamento do estresse podem precisar incluir discussões sobre princípios e práticas éticas.

O aumento da vigilância da saúde mental na atenção primária por meio de exames de rotina para depressão, ansiedade e uso de substâncias, juntamente com uma maior disponibilidade de serviços de saúde mental na atenção primária, permitirá que um número maior de indivíduos afetados receba tratamento de saúde mental em um contexto familiar de atenção primária. Em algumas práticas, pode ser viável treinar enfermeiras médicas e assistentes sociais em técnicas de psicoterapia breve baseadas em evidências para lidar com luto complicado, transtornos de adaptação e depressão leve a moderada.

A psiquiatria é particularmente adequada para o uso de métodos virtuais de prestação de serviços de saúde mental. Embora a tecnologia da telemedicina já exista há quase três décadas, foi necessário o ímpeto da crise do COVID-19 para superar a inércia dos profissionais e dos sistemas de saúde e relaxar os impedimentos regulatórios, legais e de reembolso à utilização. Efetuar as mudanças necessárias para sustentar o uso da telemedicina que sai desta pandemia deve ser uma prioridade.

A pandemia COVID-19 apresenta novos desafios para a prestação de cuidados de saúde e saúde mental. O desenvolvimento de grupos de apoio e serviços de aconselhamento de pares, linhas de ajuda para crises , expansão dos serviços e melhoria da acessibilidade por meio do uso da telemedicina e formalização dos vínculos entre a atenção primária e os serviços de saúde mental especializados podem ajudar a atender algumas das necessidades emergentes de saúde mental. O planejamento cuidadoso e a integração dos serviços básicos de saúde mental na atenção primária ambulatorial serão essenciais para minimizar os efeitos adversos da pandemia COVID-19 para a saúde mental.