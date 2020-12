Novo normal: corridas virtuais viram tendência entre atletas

Nova modalidade permite que cada competidor defina data, horário e local de preferência para realizar a prova

Com a pandemia causada pelo coronavírus e as novas regras de isolamento social, as corridas de rua foram apenas uma das coisas afetadas nesta nova realidade. Para evitar aglomerações, não é mais possível realizar essas provas à moda antiga, mas, graças às corridas virtuais, os atletas possuem uma alternativa para continuar competindo e se exercitando.

Sendo um método completamente seguro, em uma corrida virtual, cada competidor pode definir a data, o horário e o local de sua preferência. Após finalizar o percurso, o corredor precisa provar o seu tempo através de um aplicativo de celular ou smartwatch, para que possa ser adicionado ao ranking. Dessa forma, as corridas não param e todos podem participar sem correr riscos desnecessários.

Essa nova abordagem estimula não apenas aqueles que já estão acostumados com o esporte, mas também busca atrair novos praticantes. Cada atleta escolhe o percurso que achar mais adequado, então é possível correr em terrenos mais tranquilos e com menos obstáculos, assim como dividir o percurso todo em dias alternados. Aqueles que já estão familiarizados com corridas de rua podem completar toda a trajetória em um único dia – fica a critério do próprio corredor.

Porém o que muda é apenas a execução, pois ainda é necessário manter toda uma rotina de preparação. Treinos, aquecimentos e acompanhamento profissional continuam sendo essenciais, principalmente para aqueles que já praticam o esporte. Já os corredores de primeira viagem não precisam se esforçar tanto, e é recomendado que comecem aos poucos, sem exigir demais do próprio corpo. Conforme for adquirindo mais condicionamento físico, é possível intensificar os treinos e buscar resultados melhores.

Apesar da proposta estar voltada para uma corrida solitária, nada impede o participante de levar uma ou duas pessoas como companhia e suporte ao longo do percurso, desde que todas as regras de segurança e distanciamento sejam respeitadas. Para os iniciantes, é importante ir bem equipado, com roupas leves e confortáveis, tênis adequados para corridas, como um Ultraboost, por exemplo, e celular ou relógio esportivo, para marcar o tempo.

Neste fim de ano, existem quatro corridas virtuais com inscrições abertas e regras variadas: a Marvel Run oferece provas de 5 e 10 km até o dia 12 de dezembro; a corrida do hospital do GRAACC tem inscrições até 20 de dezembro, com provas de diversas quilometragens, podendo ser realizada dentro de um ano após a inscrição; o Corre São Paulo – Edição de Natal acontece entre os dias 16 e 23 de dezembro, com provas de 5, 10 e 21 km; por fim, a Corrida da Virada acontece em 31 de dezembro, com inscrições abertas até o dia 16.

Foto: Divulgação