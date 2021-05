Afinal, qual a função dos purificadores de água?

É fato que nossa saúde está diretamente ligada à água que consumimos. Médicos de diversas especialidades recomendam o consumo de dois litros de água por dia, pois ela desempenha um papel chave para manter nosso corpo saudável.

Embora a água que consumimos passe por uma estação de tratamento antes de chegar até nós, a adoção de um sistema purificador de água é explicada pela possibilidade de deficiência no tratamento.

Devido a problemas nos encanamentos, ou em circunstâncias de não existir tratamento devido em determinadas regiões, o uso de um purificador de água é indicado para eliminar possíveis agentes contaminantes, reduzir o cloro e inibir a proliferação de bactérias que podem causar doenças. Veja só!

Purificadores de água reduzem o cloro

O cloro, por ser uma substância capaz de oxidar matéria orgânica e eliminar bactérias, fungos e outros agentes, é muito utilizado em estações de tratamento de água. No entanto, pode ser prejudicial à saúde humana — seu consumo em excesso pode desencadear a produção de radicais livres pelo organismo, levando a diversos outros problemas, até o câncer. Sabia disso?

Por tal razão, a função dos refils presentes nos purificadores de água reduz, no mínimo, até 75% do cloro presente na água.

Praticidade na hora de manusear o purificador de água

Com os dias corridos, é interessante investir num aparelho prático e fácil de manusear (bebedouros Karina, por exemplo) — tanto pela manutenção quanto pela água limpa e purificada que ele dispõe a todo momento.

Existem diversos modelos de purificadores de água disponíveis no mercado para atender as necessidades de cada pessoa. Alguns modelos ainda têm a capacidade de refrigerar a água, que é o caso dos purificadores elétricos. Dessa forma, você não precisa levar água à geladeira a todo momento!

Purificadores de água que são mais econômicos

Na hora de comprar um novo aparelho para sua casa ou empresa, a economia é um fator determinante. Não seria diferente com purificadores de água.

Uma pesquisa é fundamental para entender os tipos de purificadores e os que oferecem melhor economia de energia, já que são aparelhos ligados 24h na tomada. É possível encontrar modelos que aliam economia, tecnologia e design, de modo que este cumpra sua função e seja eficiente para gelar a água.

Por isso, antes de tomar uma decisão, veja se as características do purificador satisfazem as suas necessidades. Se está à procura de um sistema para sua empresa, por exemplo, um purificador ou bebedouro industrial são boas opções.

Investir num purificador de água para seu ambiente familiar ou de trabalho, além de auxiliar na redução de custos, garante acesso a uma água limpa e de qualidade para todos.

Imagem de Baudolino por Pixabay