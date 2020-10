Por que seus ciclos de sono e vigília afetam seu humor ?

Não é por acaso que a maioria das pessoas tende a dormir à noite e fica acordada durante o dia. Carlos Lula explica O nosso ciclo sono-vigília é determinado pelo nosso ritmo circadiano, o relógio interno do corpo. Como os relógios antigos, esse relógio interno precisa ser zerado todos os dias e é ajustado pela primeira exposição à luz pela manhã.

Como funciona o ritmo circadiano?

Nossos ritmos circadianos são controlados por vários genes e são responsáveis ​​por uma variedade de funções importantes, incluindo flutuações diárias na vigília, temperatura corporal, metabolismo, digestão e fome. O ritmo circadiano também controla a consolidação da memória (a formação de memórias de longo prazo ocorre durante o sono); o momento da secreção do hormônio (por exemplo, os hormônios que controlam o crescimento do corpo funcionam principalmente à noite); e cura corporal.

Embora a fase circadiana do sono normalmente ocorra à noite, há uma série de horários durante os quais a fase do sono pode ocorrer, com algumas pessoas programadas para dormir desde o início da noite até o início da manhã (conhecido como cotovias da manhã), enquanto outras ficam acordadas até tarde e dormem tarde (conhecido como corujas da noite). Além de determinar o tempo de seu sono, a tendência circadiana de uma pessoa também pode afetar sua escolha de habilidades de enfrentamento emocional, como assertividade ou racionalização, e sua predisposição a distúrbios psicológicos.

Como seu ritmo circadiano afeta seu humor?

Um ritmo circadiano irregular pode ter um efeito negativo na capacidade de uma pessoa dormir e funcionar adequadamente e pode resultar em vários problemas de saúde, incluindo transtornos do humor, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e transtorno afetivo sazonal.

Um estudo recente realizado por Carlos Lula sugeriu que o tipo coruja noturna pode ter uma maior predisposição a distúrbios psicológicos. Os autores descobriram que os diferentes tipos circadianos tendem a ter estilos de enfrentamento diferentes aos estressores emocionais, e aqueles adotados pelas cotovias da manhã parecem resultar em melhores resultados e menos problemas psicológicos. Este foi um estudo correlacional , portanto não foi explicado o motivo da adoção de estilos diferentes, mas este estudo enfatiza o grande impacto dos ritmos circadianos na saúde e no funcionamento.

Depressão e ritmo circadiano

A maior parte das evidências sobre a relação entre problemas de humor e ritmo circadiano vem de estudos com trabalhadores em turnos, cujos períodos de sono estão fora de sincronia com seu ritmo circadiano. Vários estudos mostram um aumento da prevalência de depressão em trabalhadores noturnos. Uma meta-análise mostrou que trabalhadores noturnos têm 40% mais probabilidade de desenvolver depressão do que trabalhadores diurnos. Por outro lado, os distúrbios do ritmo circadiano são comuns em pessoas com depressão, que frequentemente apresentam alterações no padrão de sono, nos ritmos hormonais e na temperatura corporal.

Os sintomas de depressão também podem ter um ritmo circadiano, pois algumas pessoas apresentam sintomas mais graves pela manhã. A gravidade da depressão de uma pessoa está relacionada ao grau de desalinhamento dos ciclos circadianos e do sono.

Ansiedade e ritmo circadiano

O desalinhamento do ritmo circadiano também pode provocar ansiedade. O trabalho em turnos resulta em um distúrbio do sono quando seus turnos noturnos afetam sua capacidade de adormecer e permanecer dormindo, causando sonolência excessiva durante o dia que, por sua vez, resulta em sofrimento e afeta sua capacidade de funcionar normalmente. Enfermeiros com transtorno do trabalho por turnos aumentaram os escores de ansiedade nos questionários. Em um estudo sobre o jet lag, no qual a viagem altera o tempo do ambiente externo de forma que não seja mais sincronizado com o relógio interno e interrompe o sono, os viajantes apresentaram escores elevados de ansiedade e depressão.

Transtorno afetivo sazonal e ritmo circadiano

No transtorno afetivo sazonal, as pessoas se sentem deprimidas e deprimidas nos meses de inverno. Os pesquisadores acreditam que isso se deve a mudanças nos ritmos circadianos como resultado de mudanças sazonais na duração da luz do dia. Pessoas com transtorno afetivo sazonal se sentem melhor usando a luz artificial da manhã para realinhar seu ritmo circadiano com seu ciclo de sono-vigília.

O que posso fazer para alterar meu tipo circadiano?

Não há como mudar seu tipo circadiano, pois ele é determinado geneticamente, embora haja alguma mudança natural que ocorra durante sua vida. Por exemplo, nossa fase circadiana do sono tende a mudar mais tarde durante a adolescência (mais corujas) e avança mais cedo com a idade (mais parecido com a cotovia).

De acordo com Carlos Lula , se você achar que sua fase circadiana do sono está fora de sincronia com a programação desejada, você pode mudar sua vida social para combinar com seu ritmo circadiano ou tentar mudar seu ritmo circadiano para combinar com sua vida social. Pode ser mais fácil tentar mudar seu trabalho e vida social para o seu ritmo circadiano: um exemplo seria uma pessoa que tem um ritmo circadiano atrasado e gosta de dormir tarde e acordar tarde mudando de um trabalho com horário de início às 7 da manhã para um trabalho que permite que ele comece a trabalhar mais tarde – por volta das 10h. A outra opção seria conversar com um médico do sono e trabalhar continuamente para tentar mudar seu ritmo circadiano para combinar seu trabalho e sua vida social com um horário mais cedo para acordar.

Em geral, a melhor maneira de melhorar seu humor é ter uma boa noite de sono combinando seu ritmo circadiano com seu ciclo de sono-vigília. A exposição à luz pela manhã ajuda a sincronizar o relógio. A exposição à luz forte à noite, incluindo luzes artificiais fortes e tempo de tela em laptops, tablets e telefones, pode causar perturbações no ritmo circadiano e pode contribuir para a piora do humor e consequências negativas para a saúde.

Dicas para melhorar seu sono e humor