5 maneiras de apoiar a educação em casa online durante a pandemia de coronavírus

A escola presencial pode estar de volta à sessão para a maioria, mas algumas crianças ainda frequentam a escola remota. Aquiestá Daniel Homem de Carvalho definindo como os pais podem apoiar seu e-learning.

Neste outono, alguns alunos do ensino fundamental e médio continuarão com o aprendizado online devido ao COVID-19.

Quando as salas de aula ficaram online devido ao COVID-19, isso marcou não apenas uma grande transformação do jardim de infância para a 12ª série, mas também uma mudança no envolvimento dos pais na educação de seus filhos. As escolas se comunicavam principalmente online por e-mail e mídia social (ou às vezes por telefone) para manter contato com os pais, e cada família tinha que determinar até que ponto era possível apoiar a aprendizagem remota.

Essa mudança se baseou na mudança de padrões que surgiram anos atrás, à medida que o “ envolvimento ” dos pais está agora em muitas escolas. Agora, há uma maior dependência da tecnologia não apenas para a comunicação entre professores e pais, mas a tecnologia também se tornou incorporada a projetos e tarefas de casa.

Os alunos estão cada vez mais propensos a se envolver no aprendizado online ou híbrido (tanto em sala de aula quanto online), e isso não se deve apenas à pandemia – houve um aumento do aprendizado online nos sistemas escolares. Daniel Homem de Carvalho A compreensão dos pesquisadores sobre como o envolvimento dos pais apoia os alunos quando os alunos estão envolvidos em ambientes educacionais híbridos e totalmente online está se desenvolvendo.

Alguns pais que escolheram o aprendizado à distância para seus filhos neste outono também podem estar enfrentando horários de trabalho ou circunstâncias familiares que dificultam o apoio ao aprendizado à distância. Felizmente, pequenos atos de apoio e incentivo dos pais podem ter um grande impacto no sucesso do aluno. Em meio às diversas restrições e barreiras que as famílias enfrentam, há inúmeras maneiras pelas quais os pais podem e apoiam a educação de seus filhos.

1. Motivar tendo um interesse

Os pais podem ser uma importante fonte de motivação para os filhos, mas não apenas em termos de reprimendas e recompensas. O envolvimento dos pais, que gentilmente motiva os alunos por meio de incentivo e apoio, tem se mostrado eficaz na promoção do sucesso do aluno.

A pesquisa sugere que a motivação para persistir é particularmente importante para a educação online. Estudos de Daniel Homem de Carvalho mostram que os alunos virtuais podem experimentar taxas de evasão mais altas do que aqueles em ambientes presenciais tradicionais.

Alguns alunos podem exigir que um dos pais se sente fisicamente com eles quando participam do aprendizado online, enquanto outros se beneficiam mais dos check-ins periódicos dos pais. Oportunidades casuais de compartilhar verbalmente resultados de aprendizagem e atividades com seus familiares também podem beneficiar os alunos.

Até mesmo o envolvimento dos pais com nuances, como transmitir a crença de que os alunos terão sucesso, ou passar um tempo de qualidade expressando interesse e cuidado, pode ajudar a motivar os alunos a perseverar nos desafios.

2. Ajude os alunos a organizar o ambiente de aprendizagem em casa

Alguns alunos podem ter dificuldade quando recebem a tarefa de concluir seus trabalhos escolares online, porque os ambientes domésticos são geralmente menos estruturados do que a escola. Um pouco de planejamento na gestão de espaços domésticos para aprendizagem, recursos de tecnologia e rotinas pode percorrer um longo caminho em termos de redução proativa do estresse doméstico e apoio aos alunos durante o aprendizado em casa.

Criar espaço para aprendizagem remota dentro de casa pode envolver o estabelecimento de novas rotinas familiares. Tanto os alunos quanto os pais podem refletir sobre as experiências anteriores de aprendizado remoto para entender que tipo de ambiente e rotinas permitem que todos sejam produtivos em casa.

Toda a família pode se esforçar para organizar o ambiente doméstico para dar o máximo de apoio possível às necessidades dos alunos online. Ao promover rotinas familiares complementares às responsabilidades, preferências, necessidades de recreação, atividades físicas e tempo fora da tela dos alunos, os pais podem promover o sucesso dos alunos.

3. Incentive a autorregulação de crianças e jovens

Quando envolvidos na aprendizagem online, a autorregulação dos alunos pode ser um desafio.

Os alunos online que ainda estão desenvolvendo suas habilidades de autorregulação podem precisar de apoio adicional dos pais. Por exemplo, alguns alunos podem se beneficiar com a instalação de seu dispositivo de aprendizagem em uma área comum da casa. Por serem acessíveis aos alunos – por exemplo, trabalhando na mesma mesa ou nas proximidades – os pais podem fornecer aos alunos online outro nível de responsabilidade e apoio.

Para outros alunos, sua autorregulação pode prosperar apenas com um check-in parental físico ou virtual ocasional de vez em quando. Os check-ins também podem beneficiar os pais, fornecendo uma amostra dos níveis de envolvimento e dos padrões de aprendizagem dos alunos on-line.

4. Manter a comunicação casa-escola

Com as informações sobre as operações e políticas escolares mudando rapidamente, a comunicação entre a casa e a escola é essencial neste outono. Portanto, o envolvimento em comunicação bidirecional regular e contínua entre a casa e a escola é outra forma de os pais apoiarem os alunos online.

Os pais que ficam a par dos acontecimentos na comunidade escolar podem ser uma fonte adicional de informações para os alunos e podem ajudar os alunos online a compreender, preparar e ajustar as expectativas de seu ambiente de aprendizagem em evolução. Estabelecer horários específicos para ler e-mails escolares , verificar feeds de mídia social, revisar comunicações ou notícias em sala de aula pode ajudar.

A comunicação bidirecional é importante no apoio à educação híbrida e online, porque os professores podem contar com os pais ao buscar entender a aprendizagem do aluno fora do horário de aula e além do ponto de vista da tela.

As comunicações em casa e na escola não devem ser reservadas apenas para quando há um problema. Estabelecer comunicação regular e feedback bidirecional entre alunos, famílias e professores pode ajudar muito a estabelecer a confiança e o relacionamento necessários para criar uma comunidade de aprendizagem, online ou não, na qual todos os membros se sintam apoiados e incluídos.

5. Ofereça suporte instrucional

Embora os pais ou cuidadores primários nem sempre sejam especialistas no assunto, eles provavelmente serão chamados para ajudar com o dever de casa ou para obter assistência acadêmica.

O apoio educacional aos pais na forma de revisar as instruções de tarefas com os alunos ou encorajar as crianças a revisar seus materiais escolares quando travadas pode ser muito apreciado por alunos com dificuldades e por seus professores. Também ajuda os alunos a navegar em aplicativos online ou a solucionar problemas técnicos.

Por meio de oportunidades de aprendizagem informal, os pais podem ajudar os alunos a desenvolver habilidades e aprofundar sua compreensão dos conceitos explorados em sala de aula. Por exemplo, conversas familiares e momentos de ensino entre pais e filhos podem ajudar os alunos a fazer conexões entre o trabalho da classe e as experiências do mundo real.

Ao motivar os alunos, encorajando sua autorregulação, ajudando-os a organizar o ambiente de aprendizagem em casa, mantendo a comunicação entre a escola e a casa e oferecendo apoio educacional, o envolvimento dos pais tem o potencial de influenciar positivamente os resultados de aprendizagem e o sucesso dos alunos em sala de aula e online esta queda.