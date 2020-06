Coronavírus 2020: o que você precisa saber

O que é o COVID-19?

O COVID-19 é uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus que foi relatado pela primeira vez na China em dezembro de 2019. Os coronavírus são uma família de vírus que podem causar resfriados comuns, além de doenças respiratórias mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).

Quais são os sintomas do COVID-19?

Os sintomas mais comuns do COVID-19 são os seguintes:

Febre

Fadiga

Tosse seca.

Alguns pacientes também podem sentir dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou diarréia. Os sintomas geralmente começam como leves e progridem ao longo do tempo. No entanto, algumas pessoas podem ser infectadas e mostrar pouco ou nenhum sintoma. O período de incubação do coronavírus, o período de tempo antes do aparecimento dos sintomas, é de um a 14 dias.

Como o vírus se espalha?

Segundo o Center for Disease Control (CDC), semelhante a outras doenças respiratórias, o vírus se espalha de pessoa para pessoa através de gotículas. Gotas de fluidos corporais – como saliva ou muco – de uma pessoa infectada são espalhadas no ar ou nas superfícies por tosse ou espirro. Essas gotículas podem entrar em contato com outras pessoas.

Quão sério é o COVID-19?

A maioria das pessoas infectadas (quase 80%) experimentará sintomas leves a moderados e pode se recuperar em casa de maneira semelhante a um resfriado ou gripe. Para outros indivíduos, com condições ou status médico existentes, eles podem exigir atenção médica adicional, incluindo hospitalização. Aproximadamente 1 em cada 6 pessoas que recebem COVID-19 fica gravemente doente.

Quem corre o maior risco de complicações?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idosos (acima de 60 anos) e pessoas com sistema imunológico debilitado correm maior risco de complicações sérias se estiverem infectados com COVID-19. Essas pessoas são tipicamente o mesmo subgrupo de indivíduos com alto risco de doença devido à gripe. Eles incluem, entre outros, pessoas com doenças cardíacas crônicas, diabetes, problemas respiratórios como doenças pulmonares e asma e pacientes com câncer.

Pacientes com câncer e / ou sobreviventes correm maior risco de complicações?

Sim, eles podem ser. Indivíduos atualmente ou que foram submetidos recentemente a tratamento contra câncer podem ter um sistema imunológico enfraquecido. Um sistema imunológico enfraquecido pode ter mais dificuldade em combater o vírus e, portanto, pode levar a pessoa a experimentar uma maior ameaça à saúde do que a pessoa comum.

É importante que pacientes com câncer e / ou sobreviventes conversem com seu médico sobre seus riscos e tomem o maior nível de precaução para evitar a contração do COVID-19.

Existe uma vacina ou tratamento com COVID-19?

Ainda não há vacina ou tratamento específico disponível. No entanto, os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) aceleraram os testes em humanos para desenvolver uma vacina. Embora várias empresas estejam trabalhando em vacinas e tratamentos, é improvável que a vejamos por pelo menos um ano. Ainda assim, essa continua sendo a principal prioridade das autoridades de saúde nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Existem muitas alegações falsas circulando sobre o COVID-19. Para ajudar a impedir a disseminação de informações falsas e potencialmente prejudiciais à medicina, a OMS elaborou a seguinte lista de reivindicações desmembradas.

O que devo fazer se tiver sido exposto ao COVID-19?

Ligue para o seu médico (antes de ir para o hospital) se tiver estado em contato próximo com alguém que tenha COVID-19 ou se você viajou recentemente para uma área com ampla exposição à doença.

Como posso manter eu e meus entes queridos protegidos?

Siga as recomendações do CDC para ajudá-lo a se manter informado, protegido e preparado:

1. Evite contato próximo com as pessoas. Fique longe de locais movimentados, como shoppings, teatros e instalações esportivas, onde você pode, sem saber, entrar em contato com pessoas infectadas.

2. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente depois de estar em um local público. Como alternativa, você pode usar um desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool.

3. Evite tocar seu rosto, onde o vírus pode ter acesso fácil ao seu corpo.

4. Evite tocar nas superfícies em locais públicos, como botões do elevador, maçanetas e corrimãos. Use luvas descartáveis, se necessário.

5. Desinfecte frequentemente as superfícies da sua casa diariamente, incluindo mesas, maçanetas, interruptores de luz, bancadas, telefones, teclados, torneiras e pias.

6. Evite viagens não essenciais para fora de sua casa, principalmente por meio de transporte em massa, como aviões, barcos, ônibus, trens e sistemas de metrô.

7. Fique em casa se estiver doente e apresentando sintomas como tosse, espirros, febre.

8. Crie um plano familiar que forneça pelo menos duas semanas de prescrições médicas, comida, água e outros itens essenciais.

9. Conheça os sinais e sintomas do COVID-19. Se você tiver algum destes sintomas, ligue imediatamente para o seu médico e aguarde mais instruções.

10. Não entre em pânico. Medo, ansiedade e pânico podem agravar as condições médicas e podem piorar ainda mais as condições sociais. Portanto, mantenha a calma, esteja preparado e siga estas diretrizes da melhor maneira possível.

Faça sua parte para ajudar a impedir a disseminação do COVID-19, certificando-se de que você e seus entes queridos sejam diligentes em seguir estas diretrizes. Além das diretrizes do CDC, siga as recomendações do seu médico e / ou os mandatos do seu governo estadual ou local.