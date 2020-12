O que é tradução médica e por que ela é tão importante?

Com a possibilidade de fazer pesquisas em outros idiomas, seja para a vida profissional, pessoal ou acadêmica, é bem provável que você já tenha tido a necessidade de traduzir algum texto. E é por isso que você deve entender que a boa tradução faz toda a diferença para a compreensão de qualquer conteúdo.

No contexto da medicina, a tradução ganha ainda mais importância porque a interpretação incorreta de outra língua pode trazer vários efeitos colaterais negativos. E é por isso que a tradução médica é tão fundamental.

O que é tradução médica?

Para quem não sabe, a tradução médica envolve a interpretação de textos em outras línguas no contexto médico científico. O tradutor especializado em textos do campo médico é alguém apto a traduzir uma série de materiais da área, como:

Documentos de alta hospitalar;

Documentos de convênio médico;

Ensaios clínicos;

Formulários de consentimento;

Históricos médicos;

Históricos hospitalares;

Pesquisas científicas;

Prontuários médicos;

Protocolos clínicos;

Publicações científicas;

Regulamentos e legislações;

Relatórios de estudos clínicos;

Relatórios médicos;

Relatórios;

Resultados de testes e análises;

Suprimento médicos;

Entre outros.

Por que a tradução médica é tão importante?

É simples entender a importância da tradução médica: imagine um estudo que traça um relato de um caso clínicos, seguindo uma sequência de exposição que traz a descrição do caso/paciente, diagnóstico, tratamento/medicamentos utilizados e os resultados. Imagine também que esse texto traz todo o histórico de evolução do caso, desde métodos de identificação, diagnóstico e tratamento da doença desde a sua descoberta até o seu estágio atual (de solução ou não). Uma tradução errada poderia acabar com anos de estudo!

A Medicina é uma área bastante abrangente, com uma terminologia bastante complexa, e que varia de acordo com cada especialidade. Além disso, a área médica possui nomenclaturas bastante específicas que designam órgãos, funções, doenças, procedimentos, ferramentas, equipamentos e tratamentos. Como é de se imaginar, se um tradutor não se especializar na área, ele pode não conseguir compreender os textos de outros idiomas, e criar traduções incorretas, gerando problemas que podem até prejudicar pacientes.

Por isso o serviço de tradução médica profissional é de extrema importância e o tradutor desta área, tão essencial. É preciso ter habilidades e conhecimentos específicos para interpretar corretamente a terminologia específica.