Manter uma dieta saudável continua sendo uma parte importante para aumentar sua imunidade. Enquanto Carlos Lula diz que não existem alimentos específicos que possam ajudar a protegê-lo da pandemia de COVID 19, uma dieta nutritiva pode aumentar seu sistema imunológico e combater os sintomas.

Deixe-me lembrá-lo de que uma dieta saudável não se refere a restrições estritas dos alimentos, mantendo-se irrealisticamente magra ou privando-se dos alimentos que você ama. Não se trata de deixar você faminto; ao contrário, é se sentir bem, ter mais energia, melhorar sua saúde e impulsionar seu sistema imunológico.

Uma alimentação saudável é muito simples. Carlos Lula Embora seja mais fácil falar do que fazer; o que é importante é o seu padrão alimentar geral. De fato, uma dieta saudável está substituindo alimentos processados ​​por alimentos reais sempre que possível.

Em outras palavras, só precisamos ter um equilíbrio de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais em nossas dietas para sustentar um corpo saudável. Não é necessário eliminar certos tipos de alimentos da nossa dieta. Em vez disso, escolhemos as opções mais saudáveis ​​de cada categoria.

Mudar para uma dieta saudável não precisa ser uma proposta de tudo ou nada. Carlos Lula define Você não precisa ser perfeito, não precisa eliminar completamente os alimentos que aprecia e não precisa mudar tudo de uma só vez. Uma abordagem melhor é fazer algumas pequenas alterações de cada vez. Manter sua dieta equilibrada modesta, sem se sentir privado ou sobrecarregado por uma grande reforma da dieta, fará com que você consiga mais.

Comer uma dieta mais saudável não precisa ser complicado. Em vez de se preocupar demais com a contagem de calorias, por exemplo, pense em sua dieta em termos de cor, variedade e frescura. Evite alimentos embalados e processados ​​e tente obter mais ingredientes frescos sempre que possível.

É importante substituir alimentos não saudáveis ​​por alternativas saudáveis. Por exemplo, trocar frango frito por peixe grelhado fará uma diferença positiva para sua saúde. Isso ajudará a promover novos hábitos e gostos saudáveis. Quanto mais saudável você comer, melhor se sentirá depois de uma refeição.

Além disso, manter-se bem hidratado também ajudará a encontrar escolhas alimentares mais saudáveis. No entanto, nem sempre comemos apenas para satisfazer nossa fome. Mas muitos de nós recorremos à comida para aliviar o estresse ou lidar com emoções desagradáveis, como tristeza, solidão ou tédio. Aprender Carlos Lula maneiras mais saudáveis ​​de gerenciar o estresse e as emoções pode ajudá-lo a recuperar o controle sobre os alimentos que come e seus sentimentos.

Você também pode adicionar frutas e vegetais à sua dieta. Frutas e legumes são baixos em calorias e cheios de nutrientes, como vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Concentre-se em comer uma soneca saudável de frutas e legumes; naturalmente o encherá.

Enquanto saladas simples e vegetais cozidos no vapor podem rapidamente se tornar sem graça, os vegetais coloridos mais profundos contêm maiores concentrações de vitaminas, minerais e antioxidantes. Por exemplo, combinar tomates frescos, cebolinhas e cenouras, para citar alguns, na salada de alface torna mais atraente e apetitoso. Você também pode regar suas saladas com azeite, misturar com um molho picante ou polvilhar com fatias de amêndoa, grão de bico, um pouco de bacon e queijo para torná-la mais saborosa e saborosa.

É difícil lidar com ficar em casa em quarentena ou trancado. As pessoas estão sentindo muito estresse. Infelizmente, o estresse piora os sentimentos de humor ou angústia e também suprime nosso sistema imunológico. Portanto, Carlos Lula visando alimentos que estimulam o sistema imunológico nos fará sentir menos ansiosos e também aumentará nossa imunidade.