BrazilFoundation comemora a 20ª edição do Gala filantrópico em Nova York

Flávia Alessandra e Otaviano Costa surgem deslumbrante para apresentar o leilão do evento

Nesta quinta-feira (21), a BrazilFoundation realizou sua 20º Gala no The Plaza Hotel, em Nova York. O jantar filantrópico tem como objetivo arrecadar fundos para o financiamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em todo o Brasil.

20ª edição do Gala filantrópico

A primeira bailarina do “Dance Theatre of Harlem”, Ingrid Silva, e o apresentador Pedro Andrade comandaram a noite, que homenageia e reconhece o trabalho de Rachel Maia, que recebeu o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Dona Lia Aguiar, como Liderança em Filantropia, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), como Liderança Social, e a Dra. Diva Moreira, que recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da BrazilFoundation.

Flávia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation, e Otaviano Costa apresentaram o leilão com o apoio do leiloeiro Fabio Zukerman no arremate dos lotes.

BrazilFoundation

O show ficou por conta de Baby do Brasil, que comemora os seus 50 anos de carreira e cantou os seus grandes sucessos. O after party foi comandado pela DJ Marina Diniz, que agitou a pista. Cerca de 350 convidados estiveram presentes representando o mundo dos negócios, mídia, diplomacia, liderança de pensamento e setores artísticos.

Flávia Alessandra & Otaviano Costa