Sede da Ball, líder em embalagens sustentáveis de alumínio no mundo, chega a São José dos Campos e reforça seu compromisso com os projetos locais

A sede sul-americana da Ball, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, acaba de iniciar suas atividades em São José dos Campos, região do Vale do Paraíba (SP). Respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde, a operação no novo escritório começará ainda de maneira gradual e reduzida.

A decisão de mudança do Rio de Janeiro para a nova localidade foi pautada pela sustentabilidade do negócio, proximidade a clientes e a outras operações da própria Ball na região. Com a nova sede, a empresa passa a mais de 500 empregos diretos no Vale do Paraíba e mais de 600 indiretos.

A Companhia já possui seu centro de serviços compartilhados (Global Business Services) em São José dos Campos desde 2018, além de uma de suas plantas de latas em Jacareí (SP), unidade que abriga ainda o Can Experience – maior centro de design de latas do mundo.

Produtora da embalagem mais sustentável da cadeia de bebidas, as latas de alumínio, a Ball tem a inovação como um de seus principais pilares e chega à cidade almejando contribuir com os demais esforços de inovação da região, que se destaca pelo pioneirismo no desenvolvimento de novas tecnologias.

A empresa assume ainda um compromisso com a comunidade do Vale do Paraíba, realizando importantes investimentos, como o patrocínio ao São José Basketball – equipe masculina de basquete da cidade – e apoio ao projeto Robótica e Cidadania, do Instituto Alpha Lumen, que promove ações para aproximar jovens e crianças das ciências e da tecnologia, como por exemplo, um laboratório itinerante que leva ensinamentos de robótica aos estudantes da rede pública. As crianças e jovens do projeto poderão ainda participar do Torneio Brasileiro de Sustentabilidade, que tem o objetivo de implementar melhorias em qualquer etapa do processo de reciclagem, desde a coleta ao descarte. As melhores ideias serão premiadas ao fim da competição.

Ball

A Ball fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens para clientes de bebidas e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços, principalmente para o governo dos EUA. A companhia e suas subsidiárias empregam 17.500 pessoas em todo o mundo e registraram vendas líquidas de US $ 11,5 bilhões em 2019. Na América do Sul a empresa conta com 10 fábricas no Brasil, uma no Chile, uma na Argentina e duas no Paraguai. Para mais informações, acesse www.ball.com e siga o Vá de Lata – movimento que conscientiza a população sobre as vantagens das latinhas – no Instagram e Facebook.