Eve, da Embraer, e Ascent reforçam parceria para desenvolver operações de UAM na região da Ásia-Pacífico

A Eve Urban Air Mobility, empresa da Embraer, e a Ascent Flights Global Ltd. anunciaram hoje o aprofundamento da parceria para desenvolver um ecossistema robusto de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) na região da Ásia Pacífico. A partir de 2026, a Eve fornecerá à Ascent até 100 mil horas de voo no eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso na vertical, também conhecido no mercado como EVA (Electrical Vertical Aircraft ou Aeronave Elétrica Vertical). A aeronave será utilizada em grandes cidades como Bangkok (Tailândia), Manila (Filipinas), Melbourne (Austrália), Singapura e Tóquio, no Japão.



Apoiada em mais de 50 anos de experiência da Embraer na fabricação de aeronaves e na expertise em certificação, a Eve apresenta uma proposta de valor única, oferecendo um amplo conjunto de produtos e serviços de mobilidade aérea urbana (UAM). O veículo aéreo de zero emissões e baixo ruído, com design simples e intuitivo, continua a atingir marcos relevantes de desenvolvimento, incluindo o primeiro voo do simulador de engenharia em julho de 2020 e o modelo em escala em outubro de 2020. Além disso, o projeto de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano da Eve atingiu uma nova marca em sua colaboração com a Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido (CAA, Civil Aviation Authority na sigla em inglês), para o desenvolvimento das condições necessárias para voos UAM com alto potencial de expansão.

Mobilidade Aérea Urbana (UAM)

“A Ascent é uma das maiores empresas de Mobilidade Aérea Urbana na Ásia-Pacífico e sua forte presença na região a torna a parceira ideal para as operações da Eve. A região possui uma enorme demanda por soluções inovadoras de transporte, que pode ser atendida com nossa aeronave de baixa emissão. Este é o caminho certo para um crescimento sustentável”, disse Andre Stein, presidente e CEO da Eve.



A Eve planeja disponibilizar até 100 aeronaves para serem comercializadas pela plataforma da Ascent em suas rotas atuais e futuras. A empresa, que atua como um aplicativo sob demanda, pagará pelo tempo de voo nas aeronaves da Eve ao mesmo tempo em que irá operar em conjunto com outros parceiros na Ásia-Pacífico e de outros mercados. Este novo acordo é parte da estratégia abrangente de UAM da Eve para posicionar a empresa como líder na indústria. A implementação das aeronaves da Eve na rede da Ascent está sujeita à celebração de acordos finais entre as partes.

“A tecnologia inovadora de Eve, combinada com sua experiência em manufatura e serviços de cobertura global por meio da Embraer, nos dá a certeza de que teremos uma solução adequada aos complexos requisitos da região. O sistema operacional da Ascent integrado à frota da Eve e conectado ao seu UATM, oferecerá aos nossos parceiros a capacidade de crescer suas operações de mobilidade aérea urbana de forma substancial”, destacou Lionel Sinai-Sinelnikoff, fundador e CEO da Ascent.

Ascent

A Ascent é uma start-up com sede em Singapura que impulsiona a Mobilidade Aérea na Ásia. Trata-se de um sistema operacional de Mobilidade Aérea, que integra ecossistemas e executa operações como táxi aéreo, turismo, carga e serviços médicos, dentro de áreas urbanas e entre regiões. A Ascent ambiciona democratizar a Mobilidade Aérea como um modo de mobilidade conveniente e confiável que apresenta soluções para congestionamentos, conectividade, sustentabilidade ambiental e problemas de saúde gerados pela rápida urbanização e a pandemia. A Ascent está operando no sudeste da Ásia. Enquanto aguarda pela chegada dos eVTOLs, a Ascent faz uso de helicópteros e aviões.



Eve Urban Air Mobility

Eve é uma empresa nova e independente dedicada a desenvolver o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada na história de mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer, e com um foco específico, a Eve está adotando uma abordagem holística para progredir no ecossistema UAM, com um projeto avançado de veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), uma abrangente rede global de serviços e suporte e uma solução única de gestão de tráfego aéreo. A Eve é a primeira empresa formada a partir da EmbraerX. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Eve + Ascent