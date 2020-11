São José Cidade Fantástica lança e-book com histórias que inspiraram webnovela

Livro digital reúne 12 contos fantásticos produzidos pelo elenco, muitos deles inéditos, e está disponível para leitura pela internet ou download

O projeto São José Cidade Fantástica lançou no último final de semana seu e-book, com 12 histórias ficcionais sobre a cidade, divididas em três roteiros (“Os Ares de São José”, “Aldeia, Vila e Cidade”, e “Minhas, Suas, Nossas Memórias). O público poderá conferir na íntegra a origem textual fantástica dos causos e personagens “desenterrados” e apresentados pelos “coveiros” da webnovela do projeto, exibida ao vivo pelo Zoom no mês passado, e conhecer outros inéditos.

São José Cidade Fantástica

O livro digital traz a narrativa fantástica como guia de leitura, instigando o leitor a conhecer uma São José diferente da dos livros de história. A obra foi escrita por integrantes do elenco (Guilherme Venancio, Izildinha Costa, Juliana Fiebig e Ricardo Salem), além da turismóloga e contadora de histórias Maria Carolina Silva, sob a coordenação de Nadia Cardoso, também autora e contadora de histórias, e edição de Ricardo Salem, jornalista e ator, ambos produtores do São José Cidade Fantástica. “O e-book é resultado da pesquisa realizada para o projeto, que aborda a cidade como território fértil de histórias, lendas urbanas e populares”, afirma Salem.

Os leitores poderão relembrar de personagens e histórias como a da Noiva do Banhado, de funcionários e pacientes do antigo sanatório Vicentina Aranha, ou da Tecelagem Parahyba e as versões para a construção da Capela Nossa Senhora Aparecida, já apresentados na webnovela do projeto no mês passado. Agora, vão conhecer outros, como o João Valentão e o Corpo Seco, o jequitibá-rosa de Eugênio de Melo, e ainda a versão fantástica para a origem das três figueiras do cemitério de Santana, lendas de sementes e ciganos, entre outros. Vale ressaltar que os contos vêm acompanhados de notas e observações históricas no rodapé sobre os locais retratados.

Começo de tudo

O lançamento do e-book foi realizado por meio do Zoom, na última sexta-feira, durante o encerramento da Oficina de Contação de Histórias e Narrativas Fantásticas, com a professora Flávia D’Avila, também realizada online, com participação de cerca de 20 pessoas. “Achei o conteúdo maravilhoso, e foram muito boas as trocas de histórias entre as pessoas que participaram”, diz a artesã Ana Julia Zucarelli. O evento foi bastante simbólico, uma vez que o projeto São José Cidade Fantástica nasceu assim, a partir de uma oficina. A iniciativa conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

e-book São José Cidade Fantástica

O e-book São José Cidade Fantástica está disponível para leitura ou download a partir do site www.saojosefantastica.wixsite.com/site. Ele foi feito com base em pesquisa documental no Arquivo Público Municipal, sites do projeto Pró-Memória da Câmara Municipal e Prefeitura de São José dos Campos, e também documentos, fotos e relatos orais de antigos moradores, alguns antepassados de integrantes do projeto.