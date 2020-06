COOP PASSA A COMERCIALIZAR CARTÕES CONTEÚDOS COM VALORES VARIÁVEIS

Como forma de colaborar ainda mais com os seus cooperados / clientes, a Coop – Cooperativa de Consumo passou a vender cartões conteúdo (pré-pagos) com valores variáveis. A negociação foi feita por meio da área de Produtos Financeiros e segundo o assistente Daniel Spirandelli, o cliente irá determinar o valor a ser creditado dentro dos limites pré-estabelecidos, proporcionando maior comodidade.

Cartões conteúdo (pré-pagos) com valores variáveis

Esta facilidade está voltada, inicialmente, para os cartões: Google que pode ser carregado a partir de R$ 15,00 até R$ 300,00; Netflix – a partir de R$ 70,00 até R$ 700,00, além da opção de valor fixo de R$ 50,00; e Uber, de R$ 25,00 até R$ 500,00. Os demais cartões continuam com valor fixo.

O isolamento social tem alterado o estilo de vida e comportamento de compras das pessoas, tanto que a procura por cartões conteúdo tem registrado aumento constante na Coop. “Se comparar por venda em unidades, maio representou um acréscimo de 72% em relação ao mês anterior e semanalmente, as vendas têm crescido 9% nas lojas”, explica Daniel Spirandelli.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: com 65 anos de fundação, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.