COOP comercializa cartão Google Play que dá acesso à plataforma Disney

Para quem deseja acessar a nova plataforma Disney+, a Coop (rede de varejo colaborativo) comercializa os cartões Google Play em todas as unidades de supermercado e drogarias e eles são o passaporte para o novo serviço de assinatura da Plataforma Disney+. Ao baixar o Disney Plus, o usuário será contemplado com os conteúdos das franquias Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Nat Geo.

Plataforma Disney+

Segundo a coordenadora de Produtos Financeiros Alexsandra Amorim, além dessa novidade, os portadores dos cartões Coop Fácil Bradescard Visa e Elo terão 2 meses gratuitos na assinatura do plano anual, cuja adesão deverá ser feita por meio do App Bradesco Cartões. Outros benefícios aos usuários envolvem quatro transmissões simultâneas, até sete perfis com mais de 100 avatares, conteúdo sem interrupção, definição 4k e download ilimitado em até dez dispositivos.

Cartões Google Play

“Esta categoria de streaming vem somar aos demais conteúdos já disponíveis, como Netflix, Playstation, Globo Play, dentre outras opções”, explica a coordenadora.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 92 unidades de varejo, divididas em 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.