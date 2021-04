COOP inaugura três drogarias em único dia

Seguindo seu plano de expansão, a Coop inaugurou no último dia 27 de abril, três drogarias, chegando à marca de 69 unidades.

Uma delas está localizada na rua Padre Celestino, 400 – loja 101, Jardim Santa Francisca, no Centro de Guarulhos, e funcionará dentro da galeria do grupo Big, de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados, das 8h às 21h. Esta é a primeira Drogaria Coop na cidade de Guarulhos e disponibilizará um mix de cerca de 8 mil itens, entre medicamentos, dermocosméticos, higiene e beleza.

As outras duas unidades estão localizadas no Grande ABC. Uma em São Bernardo do Campo, na rua Afonsina, 512, Bairro Jardim Orlandina (Rudge Ramos), com mix de 11 mil itens e funcionamento de segunda a domingo e feriados, das 7h às 21h.

A terceira drogaria está situada em São Caetano do Sul, na rua Amazonas, 801 – Bairro Santa Paula e, além de trabalhar com 9 mil itens, seu grande diferencial será o serviço de dermoconsultoria. Seu funcionamento será de segunda a sábado das 7h às 23h e domingos e feriados, das 8h às 22h.

Todas as drogarias trabalham com preços populares de medicamentos, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado, sendo 3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de diagnósticos.

As unidades recém-inauguradas já apresentam nova identidade visual, fruto de um processo de modernização e arquitetura de marca, o qual envolveu um estudo de branding focado na necessidade de desmembrar e dar identidade aos atuais negócios. Dessa forma, a rede de drogaria passou a ter a predominância da cor verde, trazendo novo frescor para a marca e com forte ligação com saúde, bem-estar e saudabilidade.

Desde que a Coop passou a atuar no segmento farma, seu crescimento e trajetória têm sido um sucesso, tanto que a Drogaria Coop acaba de ser eleita como a rede de melhor valor percebido (custo-benefício), segundo pesquisa da CVA Solutions, empresa de consultoria e pesquisa de mercado, subsidiária da CVM Inc. dos Estados Unidos. Foram entrevistadas 5.340 pessoas de todo o Brasil e entre os quesitos analisados estão satisfação com preços, variedade de produtos, qualidade do estabelecimento e atenção dos balconistas.

Com share de 19% na região do Grande ABC, a Drogaria Coop registrou crescimento de 12,2% em 2020, atua com um mix de produtos na ordem de 14,8 mil itens para venda e possui 963 postos de serviço direto, em ritmo crescente de contratações por conta de sua expansão.

Drogaria Coop

“Até 2020, tínhamos 58 unidades em 11 cidades. Atualmente, são 31 drogarias internas e 38 externas, abrangendo 15 cidades. Nossa previsão até o final deste ano é chegar a 91 unidades, com atuação em 25 cidades”, declara o diretor executivo de drogaria, Eduardo Pereira dos Santos.

Somente no ano passado, a Drogaria Coop foi responsável por uma série de novidades e lançamento de novos serviços. Uma das novidades foi a aquisição de operação de 23 drogarias em galerias internas do Grupo Big.

Em meados de 2020, foi lançado o Coop Entrega e no último mês de fevereiro, em parceria com a +VITA, foi criada uma linha de vitaminas e suplementos com venda exclusiva na rede de Drogarias Coop.

Sete unidades oferecem o Projeto Dermoconsultora e 25 mil clientes já foram atendidos por especialistas em dermocosméticos. Há dois meses, a Coop estendeu o horário de funcionamento de uma drogaria em Santo André para 24 horas com serviço de delivery, atendendo também outras duas cidades próximas – São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Coop

Com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos, a Coop possui 69 drogarias localizadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, Guarulhos, Catanduva, Cotia, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Já o negócio supermercado possui 31 lojas, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo, Barueri, Cotia, Guarulhos e Catanduva.