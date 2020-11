Recarga de TV pré-paga é novo serviço da COOP

Como forma de melhorar ainda mais a jornada de compras e ampliar a conveniência para seus cooperados e clientes, a Coop (rede de varejo colaborativo) está oferecendo o novo serviço de recarga de TV pré-paga da Sky TV e Claro TV.

TV pré-paga

“Esta é mais uma comodidade para os nossos clientes e cooperados. A TV pré-paga é um modelo por assinatura, sem fidelidade e sem mensalidade, e segue o mesmo formato de um plano de celular pré-pago. Você paga pelos canais de TV antes de usar e só recarrega quando precisar. Uma opção mais econômica que permite contratar apenas os canais de televisão que gosta de assistir pelo período que preferir. Para isso, basta possuir o aparelho decodificador destas operadoras.”, explica a coordenadora de Produtos Financeiros, Alexsandra Amorim.

O serviço está disponível nos checkouts de toda a rede Coop – supermercado e drogarias – e além da TV, é possível efetuar a recarga de celular e também adquirir cartões de streaming como o Netflix, Google Play, Playstation, Globo Play, dentre outras opções de cartão pré-pago.

Coop

A Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.