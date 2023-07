PM de SP ganha reforço de novo helicóptero para resgates e emergências médicas

Aeronave H135 é a primeira biturbinada da corporação e totalmente equipada para transferência de pacientes graves e transporte de órgãos

A população paulista passa a contar com mais segurança e tecnologia nas operações de transporte e resgate aeromédico a partir desta segunda-feira (10). O governador Tarcísio de Freitas entregou, na sede do Comando de Aviação da Polícia Militar, o novo helicóptero Águia 33. Modelo H135, a aeronave moderniza as ações de salvamento da PM e foi apresentada no Campo de Marte, em Santana, zona Norte de São Paulo.

“É a primeira aeronave biturbina do estado e totalmente equipada para fazer transporte aeromédico. A frota da PM faz o transporte entre hospitais para levar pacientes a unidades de maior suporte e também tem aeronaves que são usadas no transporte de órgãos. O comando de aviação cresceu, é robusto e vem fazendo a diferença para salvar vidas”, afirmou Tarcísio, que ainda lembrou o sucesso das operações aéreas para resgate de vítimas das chuvas em São Sebastião, em fevereiro.

Também participaram da entrega da aeronave o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, além de parlamentares e autoridades policiais de São Paulo.

O helicóptero H135 é o primeiro modelo biturbina leve com equipamentos aeromédicos embarcados. A aeronave possui capacidade para transportar até sete pessoas, vem equipada com guincho elétrico e pode, eventualmente, transportar uma segunda maca.

O modelo é o mesmo utilizado pelos principais operadores aeromédicos do mundo. Equipado com radar meteorológico, radar altímetro e sistema de anticolisão com outras aeronaves, o novo helicóptero também é preparado para utilização de óculos de visão noturna e visão sintética dos obstáculos.

Com a aquisição, as Polícias Civil e Militar passaram a ter 35 aeronaves. Só a PM tem 32, sendo 29 helicópteros do Águia 33 e três aviões. Toda a frota aérea auxilia no policiamento urbano, rodoviário, de choque, de trânsito, em salvamentos aquáticos e terrestres, combate a incêndios e transporte de autoridades.

Nova tecnologia

O novo helicóptero dá um salto em tecnologia entre os equipamentos usados em São Paulo. No Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, as ocorrências aeromédicas sempre foram atendidas com a aeronave monoturbina Esquilo, modelo AS350.

Com o H135, as missões aeromédicas passam a contar com um aeronave biturbina que atua com mais eficiência, segurança e rapidez, o que permite aumento na capacidade de serviços de salvamento e resgate aéreo.

Aeronave H135