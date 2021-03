Parque Tecnológico abre inscrições para novas startups

O programa Nexus, hub de inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos, abriu nesta semana vagas para a seleção de novas startups. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de maio.

O processo seletivo permite a participação desde empreendedores com ideias ainda no papel até startups já estabelecidas. Os candidatos passarão por duas etapas de avaliação – modelo de negócio e poder de execução.

De acordo com Alexandre Barros, gerente do Nexus, os novos empreendedores terão acesso a mentorias com profissionais especializados, workshops, treinamentos e eventos semanais para estimular o empreendedorismo inovador.

Também poderão usufruir do ecossistema do Parque, propício para criar uma rede de relacionamentos qualificados com startups, investidores, empresas e universidades.

“Estar conectado a um parque tecnológico é um grande diferencial para todos os perfis de startups, por conta da rede de parceiros, de mentores e de investidores, além das universidades parceiras”, afirmou.

Processo seletivo

Todo o processo seletivo será feito de forma remota, por meio de plataformas online.

Um diferencial da seleção de startups do Nexus é a possibilidade do candidato se inscrever mesmo que ainda não tenha CNPJ constituído.

Parque Tecnológico São José dos Campos

Acesse o link para ter mais Informações sobre todas as fases do processo seletivo e também para a inscrição. O resultado final poderá ser acessado através dos canais do Parque Tecnológico e deve ser divulgado em 21 de maio.

Nexus

O Nexus é um ambiente para conexão de startups, pequenas, médias e grandes empresas, investidores e instituições de ensino, com programas de aceleração e incubação que acompanha startups desde a fase inicial.

As inscrições para novas startups no PqTec são gratuitas e vão até o dia 10 de maio – Foto: Adenir Britto/PMSJC