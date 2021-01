Campanha de Verão da Coop privilegia itens e dicas de saúde

Até o final de fevereiro, a Coop realizará a sua tradicional Campanha de Verão com diversas ofertas voltadas aos produtos da época, com destaque especial para proteção e hidratação da pele, dicas sobre saúde e alimentação saudável.

Além de tabloides especiais com itens de supermercado e drogaria, a ação também conta com forte apelo das redes sociais, nas quais é possível encontrar posts com receitas rápidas de bebidas refrescantes, dicas e cuidados com alimentação na estação mais quente do ano, mitos e verdades sobre o consumo de água, dentre outras interessantes postagens.

Campanha de Verão da Coop

A campanha também conta com o apoio da influenciadora digital Dayanne – Beleza & Cuidados, de São José dos Campos, que compartilha no Instagram @peleequilibrada dicas e cuidados com a pele e stories sobre a conveniência de encontrar grande variedade e qualidade de produtos nos supermercados e drogarias Coop.

COOP

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 91 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.