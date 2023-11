COOP é premiada por ações sociais

Em reconhecimento aos seus trabalhos sociais, desenvolvidos por meio da plataforma de responsabilidade Coop Faz Bem, no pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, a rede de varejo Coop acaba de ser contemplada com duas premiações.

Selo Solidariedade

Uma delas foi o recebimento do Selo Solidariedade, concedido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Bernardo do Campo pela parceria das cinco lojas localizadas na cidade (Joaquim Nabuco, Rudge Ramos, Vianas, Café Filho e Humberto Alencar), que contribuem com ações beneficentes voltadas para 54 entidades assistenciais do município.

Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Bernardo do Campo

Criado em 2017 pela primeira-dama Carla Morando, quando presidente do FSS, o Selo Solidariedade é uma iniciativa para reconhecer e valorizar pessoas jurídicas que contribuíram para a realização de ações, eventos e doações junto ao Fundo Social, com validade anual, atendendo os critérios estabelecidos na resolução específica e mediante prévia inscrição dos interessados.

Sesc Mesa Brasil

A Coop também foi homenageada pelo Sesc Mesa Brasil, pela parceria na doação de 145 toneladas de alimentos em 2023, através das lojas Industrial (Santo André), Joaquim Nabuco e Café Filho (São Bernardo do Campo), Barão de Mauá e Itapark (Mauá) e Ribeirão Pires.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 69 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br