CIESP São José dos Campos completa 52 anos

Espírito de time e olhar para as empresas a serviço da indústria

Rafael Cervone*

Alexandra Calixto Gioso**

O CIESP de São José dos Campos, que completa 52 anos em 29 de novembro, abrangendo também os municípios de Caçapava, Caraguatatuba, Ilhabela, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e São Sebastião, tem se destacado, em sua mobilização em favor da indústria, pelo forte espírito de colaboração, união das pessoas e trabalho em equipe. A Diretoria Regional mantém um olhar estratégico, organizado, com planejamento e foco no fomento do setor.

Nesse processo, cabe enfatizar a integração e a proximidade com as empresas locais. Por meio dos comitês setoriais, estamos sempre atentos às suas demandas e às propostas voltadas ao desenvolvimento regional. Nosso propósito permanente é abrir as portas para as indústrias, escutar suas sugestões e conhecer suas necessidades. Buscamos conciliar tudo isso com uma administração baseada nos melhores princípios da governança corporativa, pois a entidade deve ser sempre um exemplo de boa gestão.

Afinal, é imensa a responsabilidade do CIESP São José dos Campos na representatividade direta das 1.148 indústrias de transformação existentes na região, com destaque para os segmentos de aeronáutica, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, fabricação de produtos de metal, alimentícios, confecção de artigos do vestuário e acessórios. É um parque empresarial que mantém 46.576 empregos formais (dados de setembro de 2023), com significativo impacto socioeconômico para a população regional de 1,07 milhão de pessoas, conforme o Censo de 2022.

Esse parque empresarial encontra muita força no CIESP São José dos Campos, seu grande agente articulador, não apenas na defesa direta do setor, como de ações voltadas ao fomento econômico. Ao participarem de modo ativo da entidade, os industriais são ouvidos, ganham espaço de fala, apresentam seus anseios e encontram suporte para vencer obstáculos. Cabe destacar a importante liderança feminina no CIESP São José dos Campos que, ao lado de outras pelo Estado, tem colocado a mulher na linha de frente da representatividade da manufatura paulista e brasileira.

É com a energia que pulsa nas 38 diretorias regionais e quatro distritais que nossa entidade tem sido, ao lado da FIESP, uma das protagonistas na luta pelo programa de neoindustrialização. Nosso setor será a locomotiva do desenvolvimento nacional, contribuindo de modo expressivo para o crescimento sustentado e o progresso do País.

*Rafael Cervone é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP).

**Alexandra Calixto Gioso é a diretora-titular do CIESP São José dos Campos.