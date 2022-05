Decoração de sala com tons terrosos

Cores deixam ambiente mais aconchegante e sofisticado

Decorar a casa é uma das atividades mais legais de se fazer, especialmente se você for habitar os ambientes renovados. Embora possa ser trabalhoso, escolher tintas, tecidos, texturas, móveis e objetos de decoração é uma tarefa que pode ser muito prazerosa, e ainda render bons momentos dentro e fora de casa.

Muitas pessoas recorrem a profissionais de decoração para um projeto em casas novas, ou renovam a sala de casa totalmente por conta própria. Na maioria das vezes, um trabalho de pesquisa de tendências e escolhas mais assertivas podem garantir um ambiente mais próximo do seu ideal.

Os tons neutros nunca saem de moda, sendo opções seguras para decorar desde banheiros até salas de jantar. No entanto, no caso dos tons terrosos, as cores podem variar de intensidades frias a quentes facilmente, mas é possível criar uma harmonia e decorar a sala de casa de um jeito sofisticado e sem enjoar.

Tons terrosos: as principais cores que fazem parte dessa paleta

Geralmente, as tendências que incluem os tons terrosos na decoração costumam ser inspiradas na natureza, em elementos orgânicos, sensações de calma e liberdade. Isso faz total sentido quando vemos que estes tons são encontrados em madeiras, terra, argilas, areia e até mesmo no pôr-do-sol.

A paleta de tons terrosos inclui cores mais frias e neutras, até cores bastante chamativas e em tonalidades que variam do brilhante ao fosco. Algumas das principais são:

bege;

vermelho;

mostarda;

laranja;

marrom;

verde musgo;

cobre;

rosado;

off white.

Essas cores podem ser usadas de forma monocromática em todo o ambiente, para algo mais minimalista, ou combinadas para criar sensações de bem-estar, aconchego ou excitação, dependendo da temperatura de cada cor.

Quando e como usar tons de terra na decoração da sala

Por indicarem uma certa proximidade visual até mesmo para os mais leigos, os tons terrosos acabam sendo mais fáceis de trabalhar na decoração de ambientes.

Para quem busca apenas acrescentar um toque de cor na sala, incluir objetos e móveis de madeira, galhos de plantas em estantes, vasos com vegetação escura e tecidos em tons de terra é uma forma de testar a paleta.

Mas se a sua ideia é mudar completamente o visual do ambiente, então é preciso identificar qual a sensação que você busca ao habitar o espaço. Tons de bege em cortinas, estofados, tapetes e paredes tendem a passar sentimentos de tranquilidade, afetividade e ajudam a deixar o ambiente mais claro.

Tons como vermelho, laranjas e amarelos agregam a sensação de energia e vitalidade ao ambiente, mas devem ser utilizados com cuidado. Uma sala com paredes totalmente vermelhas pode tanto ser uma proposta moderna e criativa, quanto gerar inquietação e pouca vontade de permanecer no ambiente por quem o frequenta.

Brinque testando elementos e pesquise referências

Lugares como o Pinterest são incríveis para encontrar uma infinidade de referências para todos os estilos e necessidades. Em revistas e sites de lojas de decoração também é possível encontrar todas as tendências, você pode separar o que mais te agrada e observar se combina na sua sala.

Se você tem dúvida se determinada cor vai funcionar ou não, comece testando pequenos elementos, como capas de almofadas, vasos de plantas, paredes pequenas pintadas, entre outros. Isso te ajuda a analisar a presença daquela cor no ambiente, e se ela funciona ao ser expandida para todo o ambiente.

Cortinas, persianas, mantas para sofás e tapetes também são itens que fazem toda a diferença na decoração, e podem te ajudar a descobrir qual tom terroso mais funciona na sua sala.