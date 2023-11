Real Norte é o campeão da Copa Joseense de futebol amador

O Real Norte derrotou a Águia United por 3 a 1 e conquistou o título de campeão da Copa Joseense de futebol amador, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos. A partida foi disputada no domingo (26) no Poliesportivo Cerejeiras, região leste da cidade.

Um pouco mais cedo aconteceu a disputa do terceiro lugar, e o Jaúmaica FC levou a melhor sobre OZ Galacticos Joseense, vencendo por 1 a 0 e conquistando o troféu de bronze.

A equipe do Real Norte terminou a competição invicta, na primeira colocação geral, com 11 vitórias e dois empates em 13 partidas. A Águia United teve a segunda melhor campanha, com oito vitórias, dois empates e três derrotas ao longo da competição.

O artilheiro do torneio foi Lucas de Oliveira, do São Sebastião, com nove gols marcados e a defesa menos vazada a do Real Norte, com nove gols sofridos. O melhor treinador eleito também é da equipe campeã, William Pereira de Oliveira.

Copa Joseense de futebol amador

A Copa Joseense foi promovida pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, por meio da Divisão de Torneios e Competições.

Real Norte