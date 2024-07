Cooperados e clientes da COOP doam 55 toneladas de itens para o RS

A premissa de cooperar faz bem também está inserida na rotina dos cooperados e clientes da rede varejista Coop.

Desde que foi anunciado que as suas unidades de Santo André, incluindo a Loja Solidária, eram pontos de arrecadação de doações para os desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul, houve uma mobilização tão grande da população, que a Coop precisou envolver o seu time de logística para deslocar todas as doações para os pontos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Rio Grande do Sul

Entre 10 de maio e 28 de junho, foram coletadas nas unidades da Coop 55 toneladas de doações de diversos itens. “Com esse resultado, só podemos agradecer às pessoas que colaboraram e ao nosso time de colaboradores, que se engajou com a iniciativa e, assim, foi possível administrar o fluxo intenso de recebimento nas lojas, coleta e entrega dos itens nas bases indicadas pela prefeitura de Santo André”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Social, Luciana Mara Benteo.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 70 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.