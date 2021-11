COOP aplica nova marca em loja de São José dos Campos

A Coop escolheu o supermercado Santana, de São José dos Campos, para apresentar a nova marca, fruto de um amplo estudo de branding, iniciado em agosto de 2019, a partir da necessidade de desmembrar e dar identidade aos atuais negócios – Supermercado e Drogaria.

O estudo também teve a finalidade de reforçar a atuação da Coop, como uma rede de varejo colaborativo que ajuda seu cooperado e cliente a resolver tudo num só lugar e de proporcionar maior transparência e coerência no modo de expressar e apresentar o Jeito de Ser e de Fazer da Coop.

A atualização da marca corporativa – master brand, além de manter toda a sua história, traz o frescor da modernidade para acompanhar as mudanças de mercado e evolução dos consumidores. Para as marcas dos negócios – Coop Supermercado e Coop Drogaria, destacou-se o seu protagonismo ao dar mais clareza a cada um deles por meio de cores próprias, mantendo apenas o azul como fio condutor, e trazendo o descritivo dos negócios (Supermercado e Drogaria) para as logomarcas, facilitando a identificação e reafirmando que a Coop é para todos. O novo branding reforça ainda os pilares dos 3 Cs: Convivência, Conveniência e Consciência.



COOP SANTANA

A unidade localizada na Avenida Rui Barbosa, 837 – Santana, São José dos Campos, já está com a nova identidade externa e interna, com maior destaque para a cor laranja. “Escolhemos essa loja porque foi a primeira fora da região do Grande ABC, onde temos nossa sede, marco da expansão da Coop para outras cidades”, destaca o presidente executivo Marcio Valle.

No último dia 20 de outubro, a Coop completou 67 anos de fundação. Nascida como um armazém para abastecer os funcionários da Rhodia, na cidade de Santo André, a Coop cresceu totalmente alinhada com as tendências do mercado e comprometida com os princípios do cooperativismo e do ESG, além de figurar no ranking Top 300 do World Cooperative Monitor 2020.

Neste ano, o negócio Supermercado já aponta crescimento nas vendas na ordem de 11,5% em relação a 2019 e o negócio Drogaria representa 18% do faturamento total da rede. No dia 20 de outubro, a Coop Drogaria também inaugurou mais uma unidade e a primeira na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Neste ano, foram 23 drogarias abertas, sendo 4 unidades de rua e 19 dentro das galerias da rede BIG.

Coop

A Coop possui 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. São mais de 900 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos.