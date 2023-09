Nova identidade visual da COOP chega à cidade de São José dos Campos

Cafeteria e e-commerce fazem parte das inovações da loja

O aprimoramento da jornada de compra do cliente tem merecido cada vez mais atenção por parte do segmento varejista. E, a Coop não foge à regra. Com o propósito de reforçar os atributos conveniência e convivência da marca, a rede apresentou à cidade de São José dos Campos, no último dia 31 de agosto, a nova identidade visual da loja localizada no Bairro Morumbi.

Juntamente com a predominância das cores laranja e azul, a unidade, instalada há 23 anos na cidade de São José dos Campos passou a disponibilizar o serviço de e-commerce. “A partir de agora, os pedidos locais podem ser feitos pela plataforma, com a opção de receber em sua casa ou retirar os produtos em nossa loja, que possui um espaço criado exclusivamente para essa finalidade logo na entrada”, explica o gerente regional de supermercados, Maurício Correa.

A unidade ainda ganhou uma área 30% maior destinada ao hortifrúti, um moderno balcão no setor do açougue que proporciona maior visibilidade e exposição da variedade de seus itens, e outros refrigerados para a área de peixaria. A loja Morumbi também passou a oferecer um espaço de cafeteria, a décima primeira da rede em parceria com a Nescafé, com opções de doces, salgados e bebidas quentes da marca parceira.

Outro diferencial da unidade foi a criação de um setor voltado para a exposição de vinhos nacionais, importados e a linha de vinhos premium e de marca exclusiva, Tierra de Los Andes, vinda do Chile.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

