Câmara de São José homenageia profissionais da rede pública de saúde

A Câmara de São José dos Campos realiza no próximo dia 24, quarta-feira, a partir das 19h30, sessão solene de outorga do título do “Cidadão Joseense” ao Dr. Carlos Alberto Maganha, diretor técnico do Hospital Municipal, e da “Medalha Cassiano Ricardo” para Renata Mantovani, diretora de Enfermagem da unidade.

A concessão das honrarias foi sugerida pelo vereador Dr. José Claudio (PSDB), como homenagem pelo conjunto do trabalho realizado por Maganha e Renata à frente do hospital, mas principalmente por suas atuações durante a pandemia de Covid-19 na cidade.

Além deles, outros 15 profissionais de diversos setores do hospital receberão uma homenagem especial durante a cerimônia. Eles irão representar todos os 1.900 funcionários do HM.

“Nossa intenção é prestar uma homenagem não só ao Dr. Maganha e à Renata, mas também a todos os profissionais da saúde de São José dos Campos, que enfrentaram uma árdua batalha contra a Covid e deram exemplo de profissionalismo, dedicação e amor à carreira que escolheram”, disse o Dr. José Claudio. O vereador Fernando Petiti (MDB) é coautor no projeto de concessão da medalha à diretora de Enfermagem.

Carlos Alberto Maganha nasceu em 29 de abril de 1971 em São Paulo, mas vive desde 2006 em São José. É casado, pai de 3 filhos. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC em 1995 e logo depois especializou-se em ginecologia e obstetrícia pela USP. Defendeu mestrado em Medicina (disciplina de Obstetrícia) em 2006 pela USP e especializou- se também em Administração Hospitalar pela Universidade São Camilo. Trabalhou em diversos hospitais em São Paulo até se mudar em 2006 para São José para assumir o desafio de ser diretor do HM. Entre os principais projetos que já participou e ajudou a desenvolver na cidade estão a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades de São José e do Centro de Reabilitação Lucy

Também atuou na instalação do projeto do Samu Regional na cidade em 2014 e, no ano passado, no início da pandemia de coronavírus, foi peça- chave na criação do Hospital de Retaguarda do HM, estrutura construída e implantada em tempo recorde.

Nascida em 6 de setembro de 1967 na Santa Casa de São José dos Campos, Renata é filha de Reinaldo e Raquel Mantovani. Decidiu seguir a área da saúde e cursar Enfermagem após seu irmão, aos 17 anos, sofrer um acidente automobilístico em São José e permanecer internado por um longo tempo na Santa Casa.

Graduou-se em Enfermagem pela Unifesp, especializou-se em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal na USP e depois fez mestrado em Ciências da Saúde pela Unifesp. Casada com Fernando Pedrosa de Campos, teve três filhos –André, Caio e Júlia. Em janeiro de 2007, começou a trabalhar no Hospital Municipal, onde está até hoje.

O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence é uma unidade da Prefeitura administrada em parceria com a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina). Inaugurado em 1978, o HM é gerenciado pela SPDM desde 1996. É a maior unidade hospitalar de referência para urgências e emergências do Vale do Paraíba.