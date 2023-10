eLibertadores 2024 é oficializada

A EA Sports confirmou continuidade da eLibertadores, o campeonato sul-americano de EA SPORTS FC 24 promovido há três anos em parceria com a Conmebol. A desenvolvedora de games também anunciou a data em que as inscrições para a competição poderão ser feitas.

Os atletas da América do Sul poderão se cadastrar no site oficial em 7 de novembro, três dias depois da decisão da Libertadores do futebol real, formalizada para dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, entre Fluminense e Boca Juniors.

“O maior torneio da América do Sul está de volta! Os corações batem mais forte com a CONMEBOL eLibertadores ​​​. O sonho da Glória Eterna nunca esteve tão perto”, diz a mensagem que oficializou a competição.

Brasil na eLibertadores

Conforme a mídia especializada, o Brasil não é apenas o atual campeão da Libertadores com o Flamengo – e pode manter a hegemonia dos últimos anos em caso de título do Fluminense – mas também é o soberano da América nos campos virtuais.

Brasileiros conquistaram a competições em três oportunidades

Realizada desde o FIFA 21, a competição já premiou Pedro Resende em 2021, Paulo Henrique “PHzin” em 2022, e Gabriel “Baxada” em 2022.

Nos últimos anos, EA Sports e Conmebol realizaram o torneio sul-americano de futebol virtual em fevereiro, para a edição de 2024 ainda não há datas confirmadas.

No meio deste ano, a EA Sports divulgou a renovação do acordo de licenciamento com a Conmebol, o que permite ao game ter o direito sobre os escudos e uniformes de todas as equipes que participam dos torneios promovidos pela entidade máxima do futebol na América do Sul.

