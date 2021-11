Conheça os benefícios de ser Microempreendedor Individual

Modalidade, que tem se tornado muito comum nos dias de hoje, possui benefícios e vantagens a profissionais autônomos

Quem trabalha como autônomo ou profissional liberal, sem dúvidas, já se deparou com a possibilidade de formalizar a empresa. Apesar dos trâmites exigidos para a regularização do negócio e dos custos que isso pode trazer com o pagamento de tributos, as vantagens fazem com que esse investimento valha muito a pena.

A figura do MEI (Microempreendedor Individual) foi criada como uma opção simplificada para quem deseja trabalhar por conta própria ou abrir seu próprio negócio, sem ficar na informalidade. É uma alternativa segura para quem atua em uma profissão sem vínculo empregatício, como artesão, confeiteiro, manicure, diarista, motorista de aplicativo e outras funções consideradas como trabalho informal.

O trabalho informal, apesar de ser comum, traz diversos prejuízos. É mais difícil comprovar a atividade econômica e a renda para ter acesso a crédito e outras facilidades, além de existir o risco de cometer irregularidades fiscais ou o descumprimento de normas referentes a licenças e alvarás.

Assim, um dos benefícios do CNPJ é garantir que a sua atividade esteja regularizada, atendendo às leis e aos regulamentos municipais, estaduais e federais. Sem dúvidas, isso trará mais segurança para o seu dia a dia.

Listamos aqui alguns benefícios para o Microempreendedor Individual que busca regularizar o seu negócio.

Emitir notas fiscais

Com um CNPJ ativo, você consegue emitir notas fiscais de venda de produtos e de serviços para os seus clientes. Essa é uma medida importante para garantir o recolhimento das obrigações tributárias e evitar a sonegação. Além disso, muitos clientes dão preferência para quem consegue emitir nota fiscal, então isso proporciona mais chances de conseguir fechar negócios.

Acesso a serviços específicos

Existem diversos serviços que contam com pacotes específicos para empresas, apresentando condições especiais, como telefonia, linhas de crédito em instituições financeiras e até mesmo a compra de veículos.

Além disso, as compras com CNPJ, principalmente em quantidade, permitem maior poder de negociação, já que é comum que os fornecedores procurem parcerias comerciais de longo prazo. Desse modo, a regularização do negócio pode trazer diversos benefícios financeiros.

Abertura de conta bancária PJ

As contas para pessoas jurídicas oferecem diversos benefícios aos correntistas. O primeiro é a facilidade para manter as contas pessoais e empresariais separadas, mantendo as cobranças e os pagamentos do negócio no mesmo local.

Outra vantagem é a possibilidade de emitir boletos de cobrança e fazer contratos com adquirentes de cartão de crédito, para ofertar outras modalidades de pagamento aos clientes. Isso aumenta as oportunidades de negócio e ajuda a aumentar as vendas.

Agora que você já conhece os benefícios do CNPJ, que tal se organizar para abrir a sua empresa? Dessa forma, é possível aproveitar essas e outras vantagens proporcionadas pela regularização do negócio.

Foto:istock