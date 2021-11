Empreendedora de São José dos Campos concorre final da maior premiação de Relações Públicas do Estado

Michelle Laboissiere, da Pilares RP, está entre os 10 profissionais do Estado de São Paulo que mais se destacaram ao longo de 2021

O CONRERP2 (Conselho Federal de Relações Públicas do Estado de SP) está promovendo uma importante premiação para o setor. O órgão vai premiar o melhor profissional de RP do ano de 2021, reconhecendo nomes que se destacaram no mercado de trabalho. A Relações Públicas e Jornalista Michelle Laboissiere, de São José dos Campos, está concorrendo como finalista e torna-se a primeira a representar o Vale do Paraíba na categoria Mercado.

A frente da Pilares Relações Públicas, Michelle tem marcado sua carreira com grandes feitos. A empresa com atuação há apenas 5 anos, já se posiciona como a principal Agência de Relações Públicas da região e conquista abrangência nacional com clientes de norte a sul do país. A Pilares RP, que começou em um quarto na casa de Michelle, com mesa e cadeira emprestadas, computador, celular e uma imensa vontade de dar certo, hoje se destaca com projetos para grandes marcas.

“Ser RP me faz pensar fora da caixa! E torna-se um prazer a oportunidade de, através do meu trabalho, criar novas estratégias e conexões que atendam às demandas dos nossos clientes, que inclusive, chegam até nós por indicação. Mas, como ninguém faz nada sozinho, me dedico na retenção dos melhores talentos para jogar o jogo comigo. Formei uma equipe especial em capacidade técnica, moral e comprometimento. O meu querido Team Pilares! É uma honra participar dessa premiação e dividir todo esse resultado com o meu time”, completa.

Criado em 2020 pelo Conrerp 2ª Região – PR/SP, o Prêmio Profissional de Relações Públicas do Ano chega à sua segunda edição para reconhecer e homenagear os profissionais eleitos pelo próprio mercado por suas atuações com base na excelência técnica, na ética e nos valores da profissão.

A final reúne 10 grandes nomes da área, além da Pilares RP estão concorrendo profissionais de empresas renomadas. A votação acontece até o dia 14 de novembro. Para acessar o regulamento e a página para dar o seu voto à Michelle Laboissiere acesse o link https://conrerp2.org.br/premio-rp-2021/ .

Empreendedorismo Feminino



Michelle vem defendendo a bandeira do empreendedorismo feminino afinco. Recentemente palestrou em uma importante feira para cerca de 200 mulheres falando sobre “Empreendedorismo Feminino e os desafios da Mulher Moderna”. Nas redes sociais, a mãe de três meninos, também compartilha os desafios da maternidade aliado ao sucesso profissional. A RP torna-se uma importante representante do público feminino no mercado de trabalho regional em busca do reconhecimento da atuação de grandes mulheres da nossa região.