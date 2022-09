Confirmado! Juliette faz show de fechamento da Arena Itaú

A cantora realizará show no palco que historicamente traz novos nomes da cena musical para o maior festival de música e entretenimento do mundo

Juliette está confirmada como atração do palco Arena Itaú no último dia de festival, domingo,11/09. A cantora fará um show com repertório produzido pela própria artista “Eu escolhi músicas que fazem sentido para mim e que se comunicam também com o meu público. Quero fazer um show divertido e animado”, explica.

Rock in Rio

Juliette integra a programação da Arena Itaú, espaço que historicamente traz para o Rock in Rio nomes expoentes da cena musical nacional. Na edição 2022, a programação da Arena Itaú é assinada em parceria com o TikTok que selecionou nomes emergentes ou que se popularizaram na plataforma, além de considerar aspectos de diversidade regional e de estilo, indo do heavy metal ao funk carioca, passando pelo pop.

Arena Itaú

Os shows da Arena Itaú acontecem nos intervalos das apresentações do Palco Mundo e do palco Sunset, terão duração entre 10 e 20 minutos e também serão transmitidos no perfil do itau no TikTok.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco é um banco digital com a conveniência do atendimento físico. Estamos presentes em 18 países e temos mais de 70 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas de todos os segmentos, a quem oferecemos as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. Temos uma agenda estratégica com foco na centralidade do cliente, que passa por duas transformações: cultural e digital, ambas sustentadas na diversidade do nosso povo. Fomos selecionados pela 22ª vez consecutiva para fazer parte do Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a integrar o índice desde sua criação, em 1999.

Juliette