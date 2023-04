Faltam menos de 30 dias para SJC receber o show da banda internacional Dire Straits

Com grandes clássicos dos anos 80 e 90, o grupo se apresenta na Farma Conde Arena

No dia 05 de maio (sexta-feira), a partir das 21h, na Farma Conde Arena, a banda Dire Straits Legacy realiza seu primeiro show em São José dos Campos. O grupo fará uma única apresentação na cidade com um mega show da World Tour 2023, com ex-integrantes de diferentes fases da carreira do Dire Straits, que promete levar rock and roll aos fãs e os transpor de volta aos anos 80 e 90 com seus clássicos.

Dire Straits

“Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” e muitas outras canções memoráveis serão interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Jack Sonni (guitarra), John Giblin(baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Cristiano Micalizzi (bateria).

Os ingressos estão à venda no site Quero Ingressos, com lugares ainda disponíveis na área vip front, arquibancada meia solidária e pista premium.

PB EVENTOS

O show do Dire Straits Legacy em São José dos Campos é uma realização da empresa PB Eventos.

A PB Eventos está no mercado desde 2008 promovendo festas e shows de grandes artistas e bandas, nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas.

Show – Dire Straits São José dos Campos

Data: 05 de maio de 2023 (sexta-feira)

Horário da abertura dos portões: 18h

Farma Conde Arena

Local: Farma Conde Arena – R. Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias, São José dos Campos – SP, 12240-681, São José dos Campos.

Classificação etária: 18 anos

Ingressos online: https://www.queroingressos.com/direstraits0505

Produção: PB Eventos

Patrocínio: Farma Conde

VALORES

– ÁREA VIP FRONT: R$320,00

– ARQUIBANCADA MEIA SOLIDÁRIA: R$180,00 + 1kg de alimento

– PISTA PREMIUM: R$170,00

– ESPAÇO VIP 1 e 2: ESGOTADO

– ESPAÇO VIP 3 e 4: ESGOTADO

– CAMAROTE PRIVATE: ESGOTADO