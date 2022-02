Sesc recebe mesa de debates com produtoras teatrais

Atividade é gratuita e integra a 13ª Mostra de Teatro Walmor Chagas “Mulheres que Inspiram”

Acontece nesta terça-feira (15), às 19h, no Sesc de São José dos Campos, uma mesa de debates entre produtoras teatrais em atividade no mercado teatral brasileiro.

13ª Mostra de Teatro Walmor Chagas

O evento integra a programação da 13ª Mostra de Teatro Walmor Chagas que, neste ano, traz o tema “Mulheres que Inspiram”.

A mostra é uma realização da Cia Teatro da Cidade, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e parcerias do Sesc São José dos Campos e da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

Com extensa programação, a mostra inclui nove apresentações de solos femininos, com artistas de várias partes do país, além de outras atividades, como as mesas de debates (com diretoras teatrais, dramaturgas e produtoras culturais), quatro workshops, ministrados por mulheres, e, para completar, intervenções artísticas.

Confira a programação completa da mostra no link: https://linktr.ee/ciateatrodacidade

Produção teatral

A produção de espetáculos, projetos e ações culturais é um ramo que tem crescido muito nos últimos anos e a presença das mulheres nesse campo de atuação é um marco.

Para falar um pouco mais sobre esse mercado foram convidadas três produtoras que irão dividir com o público as suas experiências de realização no campo da produção.

A mediação ficará por conta de Simone Lisboa, que é professora do IFSP de Jacareí e já ocupou funções de gestão e pesquisa da área cultural, desde 1995. Recentemente, publicou artigos relativos às práticas de sobrevivência utilizada pelos agentes culturais do setor teatral, das periferias, fruto de pesquisa para o doutorado concluído em 2020, pela UFMG, na área de Políticas Públicas.

Veja quem são as convidadas:

Aline Souza – produtora cultural, comunicadora e pesquisadora de economia cultural e criativa. Formada em administração pela ETEP Faculdades e pós-graduanda em Gestão de Projetos Culturais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação/USP, é idealizadora de projetos culturais em artes, educação e saúde. Atualmente, integra o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos.

Aline Souza-Foto:Divulgação

Paola Bertolini – atriz, arte-educadora, produtora e fotógrafa. Tem formação em Teatro/Arte-Educação pela UNISO e curso técnico de Artes Cênicas (com estágio em produção cultural), pelo Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos Campos de Tatuí, CDM/TATUI/SP. De 2006 a 2011, participou, como artista e produtora, do Coletivo KD (sob orientação de Andréia Nhur). Desde 2007, trabalha como atriz e produtora no Grupo Katharsis, sob a direção de Roberto Gill Camargo. Há 11 anos, é produtora, fotógrafa e assistente de iluminação do Grupo Pró-Posição Dança (Prêmio APCA 2013). Foi produtora do projeto “Paisagens Invisíveis”, de Bruna Campanhari e Danilo Silveira. Atualmente, desenvolve colaboração artística e produção em obras híbridas de dança, teatro, música e vídeo, ao lado de Andréia Nhur.

Paola Bertolini -Foto:Divulgação

Daniele Sampaio – atua como produtora, gestora cultural e pesquisadora de políticas culturais. Bacharela em Ciências Sociais e Mestra em Artes da Cena pela Unicamp. É fundadora da SIM! Cultura. Atua, desde 2006, em colaboração permanente com o ator Eduardo Okamoto. Realizou projetos em várias cidades brasileiras e também no exterior: Suíça, Espanha, Escócia, Marrocos, Kosovo e Polônia.

Daniele Sampaio-Foto: Nina Pires

Atividade é gratuita

A mesa de debates será aberta ao público e indicada para todos que se interessam em conhecer um pouco mais dos bastidores da área teatral.

Os ingressos devem ser retirados 1h antes, na Central de Atendimento do Sesc.

A atividade contará com tradução em Libras.

Também vale ressaltar que para ingressar nas unidades do Sesc SP é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 (físico ou digital) e um documento com foto:

– Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as duas doses ou dose única da vacina.

– A partir do dia 08/02/2022, crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

Também é obrigatório o uso da máscara cobrindo boca e nariz. Medidas necessárias para proteger a saúde de todos. Participe!

Mesa com produtoras teatrais

Quando: 15.02, às 19h

Onde: Sesc (avenida Adhemar de Barros, 999)

Quanto: gratuito mediante retirada de ingressos uma hora antes, no Sesc

Saiba mais: https://www.sescsp.org.br/programacao/mesa-produtoras-teatrais/