Johnson & Johnson abre inscrições para programa de estágio para 2023

Processo de seleção será inteiramente online e, assim como nos últimos anos, o inglês não é pré-requisito obrigatório

A Johnson & Johnson abre as inscrições para seu programa de estágio 2023, a partir de 5 de setembro, com atividades previstas para início em janeiro. O processo de seleção terá as seguintes etapas: inscrições, testes, alinhamento de cultura, desafio online e entrevista final com a liderança. São mais de cem posições abertas nas companhias que compõe a J&J no Brasil – Consumer Health, Janssen e MedTech. Os interessados devem acessar o formulário de inscrição, que se encontra neste link, até 3 de outubro.



Programa de estágio 2023

Podem se candidatar estudantes com graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 (bacharelo, licenciatura ou tecnólogo) que tenham disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, presencialmente na localidade da vaga escolhida. As vagas nas unidades de São Paulo, São José dos Campos e Guarulhos são para várias áreas de atuação, abrangendo disciplinas em Humanas, Exatas e Biológicas e Ciências da Saúde. Todos os cursos são aceitos.



O processo seletivo ocorrerá em quatro etapas, desenhadas pensando em uma jornada de aprendizado e autoconhecimento na qual o candidato poderá expressar sua individualidade. Assim como nos últimos anos, o inglês não é um pré-requisito obrigatório para todas as vagas, e os candidatos serão direcionados para as oportunidades, de acordo com o seu nível no idioma.



O início das atividades para os selecionados será em janeiro de 2023. Além da bolsa auxílio, a empresa oferece um pacote de benefícios completo, incluindo auxílio-transporte, 30 dias de recesso, plano médico e almoço.



Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que uma boa saúde é a base de vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso. É por isso que, há mais de 130 anos, nosso objetivo é manter as pessoas saudáveis em todas as idades e fases da vida. Hoje, como a maior e mais diversificada empresa de saúde do mundo, estamos comprometidos em usar nosso alcance e tamanho para o bem. Nos esforçamos para melhorar a acessibilidade, criar comunidades mais saudáveis e proporcionar uma mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos, em qualquer lugar. Unimos coração, ciência e engenhosidade para mudar profundamente a trajetória da saúde da humanidade.