Condomínio do Futuro tem palestrantes renomados e homenagem ao Dia do Síndico

Evento no Palácio Sunset é voltado a síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais e advogados

A gestão de um condomínio envolve uma série de responsabilidades e desafios, e os síndicos desempenham um papel importante na administração, na manutenção e na resolução de questões. Portanto, é justo que o Dia do Síndico (30 de novembro) seja comemorado como agradecimento ao árduo trabalho prestado. Um momento de homenagem será no evento Condomínio do Futuro, do Café com Síndico, que vai acontecer em São José dos Campos no dia 23 de novembro, a partir das 14h, no Palácio Sunset.

O Condomínio do Futuro é um dos maiores eventos sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e conhecimento a respeito do mundo condominial, que traz ao público show pirotécnico, estandes de empresas, um robô, plataforma de vídeo giratória, torre de condomínio dentro do evento, abertura com show de luzes e tambores e praça de alimentação. Além disso, os participantes concorrerão ao sorteio de R$ 1.000,00, além de brindes ofertados pelas empresas patrocinadoras. “Teremos um encontro de gigantes do mundo condominial, abordando diversos assuntos importantíssimos para o dia a dia do síndico”, pontua Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico. “Ao final do evento teremos um happy hour gratuito”, avisa.

A entrada é franca para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais, que, para participar, devem se inscrever pelo https://cafecomsindico.com/eventos. “Um detalhe importante é que estamos apoiando o Fundo Social de São José dos Campos e, para isso, teremos dentro do evento uma arrecadação de alimentos não perecíveis para esse fundo”, informa a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

“Nosso evento oferece a oportunidade de as pessoas se conectarem, encontrarem novas informações, e, assim, estabeleçam contatos com empresas e consigam promover a união entre si que resulte em novas e inovadoras soluções em prol de uma gestão mais eficiente, tecnológica, moderna e transparente no dia a dia de seus condomínios”, ressalta Luciana.

NOMES IMPORTANTES

O “Condomínio do Futuro” em São José dos Campos vai reunir nomes importantes do mundo condominial, além de autoridades municipais e representantes da Prefeitura. As palestras de especialistas estão bem completas e ganham destaque na programação do evento.

No Painel 1: Condomínio do Futuro – o Dr. Rodrigo Karpat irá comentar sobre os condomínios do futuro e como os síndicos podem se preparar. O advogado é referência em direito imobiliário e questões condominiais. Presidente da Comissão Especial de Direito Condominial no Conselho Federal da OAB e Presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB/SP.

Comunidades Sustentáveis e Seguras: Um Diálogo entre Síndicos e a Gestão Pública será o tema do Painel 2. Neste painel os palestrantes serão a síndica profissional Patrícia Nuñez, Anderson Faria, prefeito de São José dos Campos, e Carlos Lessa, secretário de Governança de São José dos Campos.

Já o Painel 3 abordará “Desafios e Oportunidades na Gestão Financeira de Condomínios: Receita Garantida vs. Administração Tradicional, que vai comentar sobre receita garantida para os condomínios junto com a gestão tradicional do condomínio, um ótimo painel para se falar sobre a saúde financeira do condomínio. O tema será conduzido pelos palestrantes Renata Carvalho da Mury, da Receita Garantida, e Danilo Moreira, da Unione Administradora.

Data: 23 de novembro de 2023

Local: Palácio Sunset

Endereço: Rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos-SP

Horário: A partir das 14h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações, gerentes prediais e advogados.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos