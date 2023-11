Fernando e Fabiano lançam DVD De Leve, na Arena Por do Sol

No dia 12 de novembro de 2023, foi a data escolhida pela dupla Fernando e Fabiano para gravação do DVD De Leve, na Arena Por do Sol . Um público estimado de mais de 700 pessoas que estiveram presentes neste grandioso evento , contou com a presença de empresas parceiras , influenciadores , imprensa local , familiares e amigos .

A dupla , apresentou 7 novas músicas e ainda encantou o público com canções de Chuva de Arroz / Amo Noite e Dia ( Cover ) ,Você em Minha Vida ( Inédita ), Sinal Disfarçado / Lapada Dela ( Cover ) , Deixa Eu Sofrer de Boa ( Inédita ) , Sinônimos / Morando do Nordeste ( Cover ) , Travei ( Inédita ) , É Tenso / Zoar e Beber ( Cover ),DJ Romarinho Batista esteve presente fazendo a abertura do evento .

Foi criada uma área vip para os convidados onde puderam degustar das bebidas da Cervejaria Burgam , Suco Prats e Churrasco Majestade .

Assessoria : Fernanda Rodrigues e Fabiana Leite

Produção geral : Breno Mazza

Fotos : Francine Farfan

De Leve

Foto : Francine Farfan

Fernando e Fabiano