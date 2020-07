Como um app espião no celular do seu parceiro pode salvar seu casamento

Ninguém tem dúvidas de que o celular é usado para praticamente tudo hoje em dia. Seja para pedir um delivery ou para uma simples mensagem de “olá”, o aparelho já se tornou indispensável. Isto é, já não existe quase mais nada que seja feito fora de um smartphone, portanto tudo está registrado.

Por isso é comum que passemos bastante tempo no celular, literalmente horas por dia. No entanto, algumas vezes podemos acabar achando que nosso parceiro passa tempo demais no aparelho, quando poderia estar conosco. Mas afinal, o que ele (ou ela) tanto faz no celular? Será que há maneira de descobrir? Será que você está sendo traída(o)?

Essas e outras dúvidas podem acabar com um casamento se ficam sem resposta. Por isso veja adiante como usar um app espião para salvar o seu relacionamento.

Os problemas da desconfiança

A desconfiança, quando ocasional, não deve ser motivo de preocupação. Eventualmente todo mundo vai sentir ciúmes ou vai acabar desconfiando que o parceiro pode estar falando com outra pessoa. Alguns sinais que costumam desencadear esta desconfiança são:

o celular do seu esposo ou esposa tem uma senha que você desconhece;

o histórico das conversas está sempre vazio, como se tivesse sido deletado;

as ligações e mensagens também costumam não ter histórico.

Além dos sinais acima, muitas vezes notamos uma mudança de comportamento no nosso parceiro. Na maioria das vezes, temos a sensação de que ele ou ela passa tempo demais no celular, mesmo quando não tem mais trabalho para fazer.

Mas quais são os problemas da desconfiança sem justificativa real? Elas podem literalmente acabar com o seu casamento, pois irão gerar dúvidas que certamente se tornarão brigas e, por fim, a separação.

Por que um app espião?

Um app espião e whatsapp spy permitirá que você saiba tudo o que acontece no celular do seu parceiro. Isto é, toda e qualquer desconfiança poderá ser sanada. O uso deste tipo de aplicativo é muito comum por parte de cônjuges que querem ter a certeza de que não estão sendo traídos, e também por pais que querem saber o que seus filhos fazem.

O lado positivo que usar um app espião é que seu parceiro não sentirá a privacidade invadida e você poderá aliviar a mente das desconfianças. Consequentemente, acabarão as brigas que eram geradas por ciúmes de que haja traição no relacionamento.

Como usar um app espião

Usar um app espião é muito simples. Na verdade, há alguns tipos de programas que permitem ver o que acontece no celular de outra pessoa, mas aqui tratamos exclusivamente dos spy app, pois são mais eficientes. Em suma, o spy app (app espião) precisa ser instalado no celular do seu parceiro para que você possa saber o que é feito no celular dele.

Uma vez instalado, basta você acompanhar o que está acontecendo através de um computador. Ou seja, tudo é feito de maneira simples e rápida. Como exemplo, o spy app mSpy oferece a possibilidade de que você veja as mensagens de WhatsApp, SMS e conteúdo das redes sociais da pessoa, tudo através de qualquer computador.

Além disso, o app espião também permite que você saiba a localização do celular do seu parceiro, caso você desconfie de uma eventual traição.