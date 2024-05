Churrasco Majestade 2024: Quinta edição do evento celebra aniversário da cidade

O aguardado evento gastronômico, Churrasco Majestade, está de volta em 2024 para sua quinta edição, e desta vez, traz uma novidade para os amantes de churrasco: o evento acontecerá no mesmo dia do aniversário da cidade de São José dos Campos, 27 de julho.

Em um ambiente confortável e familiar, o Churrasco Majestade reúne renomados assadores de todo o país. Para este ano, a equipe do Churrasco Majestade está focada em oferecer excelência gastronômica. Além dos diversos cortes premium de sua própria produção, preparações e acompanhamentos inéditos desenvolvidos pelos chefes assadores também são inclusos.

Palácio Sunset

A expectativa é de aproximadamente 2000 pessoas para o evento premium, que contará com seis horas de all inclusive, com open food e open bar, atrações especiais e, é claro, muito churrasco de qualidade no Palácio Sunset, localizado na R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos – SP, 12241-430.

Churrasco Majestade

Os ingressos para o Churrasco Majestade podem ser adquiridos nas casas de carne Majestade ou no site www.churrascomajestade.com.br.

Retrospectiva das edições anteriores

Desde sua estreia em 2017, o Churrasco Majestade tem conquistado os corações (e estômagos) dos aficionados por carne. Em sua última edição em 2022, o evento ofereceu mais de uma tonelada de carnes, 19 chefs assadores, 12 ações simultâneas de patrocinadores e sete horas de open bar. No entanto, a equipe está determinada a superar as expectativas e proporcionar uma experiência ainda mais incrível nesse ano.

