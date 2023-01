Como Realizar Uma Retirada Das Suas Bitcoins

A demanda de Bitcoin aumentou drasticamente. Qualquer pessoa com Bitcoins pode lucrar com a venda de seus tokens e a transferência dos fundos para sua conta bancária. Alternativamente, você pode converter as Bitcoins em dinheiro e comprar itens reais. Mas, quais são os melhores métodos para realizar uma retirada das suas Bitcoins?

Muitas pessoas conhecem a Bitcoin como uma moeda virtual ou digital. É a criptomoeda mais proeminente e significativa do mundo, por capitalização de mercado. O ideal é que este ativo digital não exista fisicamente, o que significa que são dados eletrônicos na blockchain. Consequentemente, a Bitcoin é uma moeda segura, desprovida de controle por qualquer autoridade central.

Como código fonte, o protocolo Bitcoin tem uma estipulação. Por exemplo, o mundo só pode ter um máximo de 21 milhões de Bitcoins. Seu fornecimento limitado lhe dá valor. Com a crescente demanda por esta moeda virtual, as pessoas podem trocar uma moeda por mais serviços, produtos ou dinheiro fiduciário. Dessa forma, a Bitcoin é agora um item de valor negociado ou uma mercadoria como o ouro.

Razões para realizar uma retirada de Bitcoin

Algumas pessoas acreditam que o Bitcoin substituirá as moedas tradicionais. Consequentemente, alguns indivíduos e empresas compram ou investem em Bitcoin por meio de plataformas que os veem como um ativo vital com potencial para aumentar de valor ao longo do tempo. Você pode obter mais informações Sobre o Plataforma no link fornecido. Pela mesma razão, algumas pessoas mantêm seu Bitcoin por um período prolongado. Ainda assim, o recente aumento na demanda por Bitcoin significa que você pode vender seus tokens e obter lucro. Depois disso, você pode transferir os fundos para sua conta bancária local.

Teoricamente, as pessoas utilizarão Bitcoin para fazer transações em diferentes plataformas e pontos de venda, tanto online como offline. Ainda assim, o mundo tem poucos indivíduos e empresas aceitando esta moeda virtual. E é por isso que algumas pessoas querem converter suas participações na Bitcoin em dinheiro. Dessa forma, elas podem utilizar o valor da Bitcoin para pagar por mais serviços ou bens no mundo atual.

Métodos de retirada de Bitcoin

A maioria das pessoas usa duas vias principais para realizar uma retirada de suas Bitcoins e transferir os fundos para suas contas bancárias. Aqui estão esses métodos.

Corretores: Os corretores são plataformas de criptomoedas. Estas plataformas permitem aos usuários depositar moedas Bitcoins e solicitar seu saque na moeda de sua preferência. A quantia retirada vai para a conta bancária que o usuário fornece ao aderir à plataforma de criptomoedas. Ainda assim, as leis contra lavagem de dinheiro restringem os corretores, o que significa que só é possível usar a mesma conta bancária para depositar e retirar fundos de e para a plataforma. Embora este método não seja o mais rápido, ele é seguro e direto.

Plataformas peer-to-peer: Utilizar uma plataforma peer-to-peer é um método mais rápido e anônimo para retirar suas Bitcoins. Idealmente, estas plataformas digitais permitem aos usuários vender Bitcoins e receber o pagamento através de seu método de pagamento preferido. Este método é mais rápido, e as taxas são mais baixas. Ao contrário de um corretor, o indivíduo que você vende suas Bitcoins pode oferecer melhores taxas de câmbio. O comprador pode depositar o pagamento em sua conta bancária, enviar um pagamento por transferência ou utilizar PayPal. No entanto, peça prova da transferência e identidade antes de enviar-lhes suas Bitcoins. Embora este método seja seguro para uma pessoa que sabe o que está fazendo, é crucial ter cuidado com os fraudadores.

Realizar uma retirada de suas Bitcoins utilizando plataformas peer-to-peer permite que você permaneça anônimo. Por exemplo, você pode escolher um método de pagamento como vales-presente ou dinheiro da web e assegurar sua conexão com uma VPN.

Conclusões

Independentemente de como você optar por converter suas participações na Bitcoin em dinheiro, considere impostos, taxas e rapidez. Se você lucra com a venda de Bitcoins, o fiscal espera que você pague impostos sobre a renda dos lucros. Além disso, você pagará uma taxa ao transferir fundos através de um método Bitcoin para conta bancária. Além disso, algumas formas levarão mais tempo para transferir os fundos para sua conta bancária local.

Imagem de Roy Buri por Pixabay