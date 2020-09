Mentoria gratuita com Magazine Luiza ensina como ter sucesso na Black Friday 2020

Mentoria online do ANYMARKET com a Magalu prepara e-commerces para a maior data de vendas online do Brasil

Um programa de mentoria serve para orientar os participantes a irem mais longe e de forma mais rápida, aprimorando seus conhecimentos e indicando possíveis caminhos a seguir.

E que tal fazer parte de uma sessão de mentoria para a Black Friday 2020 com uma das maiores empresas de varejo do país? Pois é o que o ANYMARKET, uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group, e o Magazine Luiza vão oferecer ao mercado. A sessão Roda de Conversa – ANYMARKET + Magalu será realizada dia 24 de setembro às 15:00.

Com o objetivo de ajudar as operações de e-commerce a terem sucesso na maior data de vendas online do Brasil, a roda de conversa virtual sobre a Black Friday contará com as participações de Leandro Ratz, Líder de Customer Success do ANYMARKET, e Camilo Santos, Coordenador de Marketplaces da Magalu.

Na ocasião serão abordados os seguintes temas:

Histórico e breve contexto do marketplace Magalu

Qual o público do marketplace e as vantagens para se vender no Magazine Luíza?

Quais as principais categorias?

Projetos que estão rodando no marketplace para os lojistas

Qual a expectativa para a Black Friday 2020?

Para quem já vende e está atuando no marketplace, quais as dicas para aproveitar melhor a maior data do e-commerce dentro do Magalu?

Estimativas de prazos finais, datas e regras para Black Friday de 2020.

Data: 24 de setembro

Horário: 15:00

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kTWctClRJps

O ANYMARKET é uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group para atender ao universo e-commerce. Possui mais de 1.500 clientes ativos entre eles Electrolux, Lacoste, Madesa, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, L’oréal, Technos, Pneustore, Marabraz, Angeloni, entre outras. Considerado o hub dos grandes players, a plataforma atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada para atuar em marketplaces, processando mais de 4 bilhões de transações. O ANYMARKET é uma solução que conecta empresas a mais de 35 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros.]

Mais informações: https://anymarket.com.br/