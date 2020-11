OGMA, empresa do Grupo Embraer, é novo Centro de Manutenção Autorizado da Pratt & Whitney para motores GTF

OGMA passa a integrar Rede de Centros de Manutenção Autorizados da Pratt & Whitney, um dos maiores fabricantes mundiais de motores de aviões

OGMA investe 74 milhões de euros e inicia a manutenção de motores GTF (Geared Turbofan), usados pela nova geração de aeronaves comerciais como a família Airbus A320neo, Airbus A220 e Embraer E190-E2 e E195-E2

Projeto reforça leque de serviços da OGMA na área de manutenção de motores, cria cerca de 300 postos de trabalho durante os próximos anos e permite à OGMA, Empresa do Grupo Embraer, triplicar o volume de negócios da empresa portuguesa para atingir cerca de 600 milhões de euros anuais

A OGMA é o novo Centro de Manutenção Autorizado para motores Pratt & Whitney, um dos maiores fabricantes mundiais de motores de aeronaves. Esta é a conclusão de um projeto desenvolvido pela OGMA, com o apoio da Embraer, ao longo dos últimos 12 meses, que permite expandir seu leque de serviços na área de manutenção de motores, marcando a entrada da área de manutenção, reparo e revisão da Pratt & Whitney em Portugal.

O contrato entre a Pratt & Whitney e a OGMA foi formalizado recentemente. O projeto de industrialização e capacitação para realizar a manutenção do motor Pratt & Whitney GTF™ (Geared Turbofan) PW1100G-JM está programado para começar em 2021 e será desenvolvido nas próximas duas décadas. Ao longo do projeto, com maior incidência entre 2022 e 2023, prevê-se a criação de cerca de 300 postos de trabalho diretos altamente qualificados.

A OGMA vai investir 74 milhões de euros, principalmente nos primeiros quatro anos do projeto, em um passo estratégico que lhe permite expandir o seu âmbito de atuação na área de manutenção de motores e, ao longo das próximas décadas, captar novos negócios que permitirão triplicar o volume de receitas da empresa e chegar ao patamar de 600 milhões de euros anuais.

Para Alexandre Solis, CEO da OGMA, “este é um marco histórico para a OGMA, uma empresa com mais de 100 anos de existência. Ao merecermos a confiança da Pratt & Whitney, estamos comprovando a competência e a experiência das nossas equipes, mas estamos também oferecendo condições à OGMA de continuar com uma operação duradoura nas próximas décadas. Estamos motivados e ansiosos para começar esta parceria com a Pratt & Whitney”.

“É com entusiasmo que damos as boas-vindas à OGMA na rede de MRO dos motores GTF”, disse Dave Emmerling, vice-presidente de Commercial Aftermarket da Pratt & Whitney. “Com a OGMA, adicionamos um provedor de manutenção altamente capaz, com um longo histórico de experiência na manutenção, reparo e revisão de motores. À medida que a frota GTF continua a crescer, a rede de manutenção estará pronta para oferecer suporte à nossa base de clientes global em expansão”.



“Este contrato é uma demonstração do alto nível de experiência e competência da OGMA na manutenção de motores de aeronaves e representa uma oportunidade para o grupo Embraer expandir seus negócios na prestação de serviços a outros fabricantes no mercado internacional. Em linha com a nova estratégia da Embraer, é uma diversificação dos negócios que resultará no crescimento da área de Serviços e Suporte nos próximos anos”, afirma Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.



Motores GTF

A família de motores GTF da Pratt & Whitney é usada na nova geração de aeronaves comerciais como a família Airbus A320neo, Airbus A220 e Embraer E190-E2 e E195-E2.

Os motores GTF da Pratt & Whitney constituem uma nova geração de motores turbofan de alto bypass, que começaram a operar em 2016, permitindo operações com uma redução de até 16% no consumo de combustível, até 75% nas emissões de ruído e entre 50 a 75% das emissões de CO2 e NOx em comparação com a geração anterior de motores.

Pratt & Whitney

A Pratt & Whitney, uma unidade da Raytheon Technologies (NYSE:RTX), é líder mundial no design, fabricação e manutenção de motores de aeronaves e helicópteros e unidades de energia auxiliares. A Raytheon Technologies Corporation é uma empresa aeroespacial e de defesa que fornece sistemas e serviços avançados para clientes comerciais, militares e governamentais em todo o mundo. Para saber mais sobre a RTX, visite o website www.rtx.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer possui negócios nas áreas da aviação comercial e executiva, defesa e segurança e aviação agrícola. A empresa concebe, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviço e suporte pós-venda aos clientes.



Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer descola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.



A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais até 150 assentos e a maior exportadora de produtos de alto valor acrescentado do Brasil. A empresa detém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de componentes, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal S.A.

Fundada a 29 de junho de 1918, a OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. comemorou em 2018 100 anos de existência. A empresa assenta a sua atividade em duas áreas de negócio – Manutenção, Reparação e Revisão Geral de Aeronaves e de Motores e Componentes de Aviação Civil e de Defesa, e Fabrico e Montagem de Aeroestruturas para aeronaves civis e militares.



Desde a privatização, concretizada em 2005, a OGMA é detida em 65% pela Airholding SGPS (100% EMBRAER) e em 35% idD Portugal Defence (100% Estado Português).