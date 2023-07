Como manter a casa limpa durante a semana?

Aprenda como organizar a rotina para não esquecer da limpeza da casa

Com pouco tempo no dia a dia, muitas pessoas não conseguem lidar com as tarefas de casa, e isso acaba prejudicando a qualidade de vida. O acúmulo de sujeira e a desorganização afeta diversos fatores, como gastar mais tempo para fazer tarefas, potencializar a procrastinação ou até causar doenças por conta da sujeira.

Uma casa demanda limpeza quase diária por menor que seja. As pias de cozinha, a despensa, a geladeira e os armários da casa devem estar sempre arrumados. Afinal, nada pior do que uma pia cheia de louça ou uma despensa tão bagunçada que você não consegue achar um tempero rapidamente.

Confira dicas para manter a sua casa limpa durante a semana.

Depois de usar, guarde!

A primeira dica para manter a casa limpa é guardar os objetos logo após o uso. Isso faz com que você otimize o tempo na hora de limpar a casa e deixe tudo mais organizado. Geralmente, a desorganização e a sujeira do ambiente são causadas por um monte de objetos fora do lugar.

Então a dica é simples: acabou de comer, lave e guarde a louça. Chegou em casa do trabalho, guarde seu tênis e coloque a roupa no cesto de roupa suja e não jogada pela casa. Fazer isso vai te fazer economizar tempo, além de deixar a casa mais organizada, mesmo que não esteja tudo nos trinques.

Divida a limpeza por etapas durante a semana

A limpeza da casa demanda bastante tempo. Você vai perder algumas horas para deixar a casa limpa. Se durante a semana você não tem tempo para isso, a dica é dividir a limpeza por etapas. Assim, você pode aproveitar aqueles 15 ou 30 minutos livres para manter os cômodos mais limpos.

Dessa forma, você consegue montar um cronograma de limpeza para manter a casa sempre limpa. Você pode se planejar para varrer o quarto e trocar o jogo de cama na segunda, varrer a sala na terça, varrer e passar pano na cozinha na quarta e no banheiro na quinta e organizar seu guarda-roupa na sexta, por exemplo. Monte o seu cronograma de acordo com o seu tempo e as suas necessidades.

Não adie tarefas

De nada adiantará se organizar para manter a casa limpa se você sempre adia tarefas. Deixar a procrastinação de limpar é fundamental para ter uma casa organizada. Então, busque sempre cumprir sua rotina de limpeza e organização da casa. Se preciso, estipule algumas recompensas para te estimular a cumprir as tarefas durante a semana.

Desapegue!

Ter o hábito de desapegar é importante para a sua organização. Nem sempre temos espaço para tudo ou usamos tudo o que temos no dia a dia. Por isso, reserve um momento da sua semana para separar as coisas que você pode jogar fora. Assim, a rotina de organização será muito mais rápida e você ainda pode ganhar dinheiro com a venda de alguns objetos usados, como itens de decoração e roupas, por exemplo.

Aposte na praticidade

A rotina de limpeza e organização da casa deve ser prática. Por isso, sempre guarde os objetos nos mesmos lugares. Assim, você pode memorizar o local em que eles estão na hora que precisar deles e saberá onde guardá-los após o uso. Isso facilitará a sua rotina de limpeza e lazer em casa.

Outra dica prática é evitar o acúmulo de objetos desnecessários. Sempre deixe à mão tudo o que você mais precisa no dia a dia. Se você é daquelas que possui muitos objetos, busque guardá-los em locais que não atrapalhem a sua limpeza no dia a dia. Dessa maneira, sua decoração se torna mais prática, e isso facilita a organização durante a semana.

Com as nossas dicas, a sua casa estará sempre limpa e organizada, mesmo em dias corridos. Com um pouco de organização e disposição para fazer as tarefas, é possível colocar a procrastinação e o cansaço de lado para ter uma casa muito mais agradável e confortável.

Imagem de Barry D por Pixabay