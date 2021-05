ACI supera R$ 1,1 milhão em empréstimos em novas linhas de crédito

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos chegou à marca de R$ 1,1 milhão em empréstimos de capital de giro e investimentos para empresas da região, de fevereiro a maio de 2021, por meio da ampliação das ofertas de linhas de crédito do AC Credito para associados e não-associados.

A iniciativa, que funciona como uma fonte de dinheiro rápida, segura e distante das burocracias e juros proibitivos dos bancos, tem tem como foco auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e também de microempreendedores individuais. Ela oferece vantagens para associados da ACI como taxas de juros a partir de 1,62% ao mês, até 6 meses de carência, parcelamento em até 24 meses e atendimento 100% online. Tudo isso com a segurança garantida por uma Instituição regulada pelo Banco Central do Brasil.

“É uma oportunidade para o empresário conseguir, com rapidez, facilidade e eficiência, capital de giro ou investimento para a empresa. As taxas começam em 1,62% e podem ser ainda mais reduzidas para associados da ACI. Basta entrar em contato conosco ou fazer o cadastro pelo aplicativo e aproveitar a iniciativa que já tem beneficiado muitas empresas na região”, disse Eliane Maia, presidente da ACI.

Empréstimos

A ideia do AC Credito foi colocada em prática no começo do ano para ajudar na recuperação dos setores mais atingidos pela pandemia da covid-19. Atualmente, os empresários podem escolher entre duas linhas de crédito: dinheiro para capital de giro ou para um investimento fixo.

Passo a passo

Os interessados em obtenção de crédito devem acessar o site (https://www.accredito-scd.com.br/), escolher entre as linhas de crédito disponíveis e preencherem o formulário de cadastro.

A liberação do crédito acontece em poucas horas após a confirmação da instituição financeira, ou no começo do dia seguinte dependendo do horário em que foi realizado o processo. Os associados da ACI podem obter um desconto de até 15% sobre as taxas de juros do capital de giro e do financiamento para investimento fixo.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

Para dúvidas ou mais informações, o interessado também pode acessar o site da ACI https://acisjc.com.br.

Imagem de Credit Commerce por Pixabay