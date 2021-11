Como cuidar dos estofados com crianças em casa? Veja 5 dicas

Todos os pais sabem que os filhos pequenos dão mesmo muito trabalho, e está tudo bem, porque é natural que uma criança dê trabalho quando é menor. Seja dentro ou fora de casa, os pequenos estão sempre aprontando, e uma dúvida que paira sobre a cabeça dos seus pais ou cuidadores é: como cuidar dos estofados com crianças em casa?

Manter a casa limpa e cheirosa é o sonho de todo adulto, mas depois que esse adulto se torna pai ou mãe de uma criança pequena, certamente que essa missão fica muito mais difícil de ser cumprida, trazendo muito desânimo para os pais.

Pensando em ajudar esse público, no artigo de hoje traremos algumas dicas para os adultos de como cuidar dos estofados com crianças em casa.

5 dicas de como cuidar dos estofados com crianças em casa

Agora, sem mais delongas, vamos as 5 dicas de como cuidar dos estofados com crianças em casa:

Inclua a criança na hora da compra do sofá

Incluir a criança no momento da compra do sofá na Elyte Sofás é um passo muito importante para que ela se sinta incluída em todo o processo. Já no momento da compra, dependendo da idade da criança, os pais já podem explicar a importância de um ambiente limpo e organizado para ela, como também podem explicar para a criança que aquele móvel está sendo comprado com o dinheiro suado deles, que querem deixar a casa mais confortável para todos, principalmente para a criança.

Quando a criança entende a importância de um objeto, mais facilmente ela irá respeitar aquele móvel e irá se importar verdadeiramente com o bom uso dele.

Tudo começa com um bom exemplo dado pelos adultos

Não adianta de nada os pais explicarem a importância da conservação do sofá para as crianças, se eles falarem uma coisa e fizerem outra completamente diferente.

Com as crianças, tudo gira em torno do ponto mais importante, o exemplo prático. Se os pais não deixam a criança comer no sofá ou mesmo beber suco no sofá, eles também não devem fazer essa ação, pois irão confundir a cabeça dos pequenos.

Se as crianças devem jantar na mesa, então os adultos também devem. Todas as boas ações dentro de casa sempre devem partir do bom exemplo dos adultos, para que as crianças possam verdadeiramente aprender a se comportarem da maneira correta.

As vantagens de um ambiente limpo reconhecidas pela criança

Para que as crianças entendam o porquê um ambiente deve estar limpo, elas devem ver por si mesmas a diferença de um ambiente limpo para um ambiente sujo. Quando elas perceberem que um ambiente limpo e cheiroso é muito mais agradável para se brincar, elas irão valorizar aquele ambiente, aprendendo desde cedo a valorizar a ação da limpeza.

Converse com a criança, explique que um sofá sujo pode trazer bichos para aquele ambiente que ela está brincando, com esse entendimento e com o passar do tempo, a criança vai aprendendo gradativamente a dar valor para a limpeza.

Regras gerais para todos os envolvidos no cuidado do sofá

Algumas regras devem ser adotadas por todos, adultos e crianças, para o bom cuidado do sofá, e elas podem incluir:

Não beber nada no sofá;

Não comer nada no sofá;

Todos devem lavar as mãos antes de se sentarem no sofá;

Os calçados devem ser retirados na entrada da sala;

Todos devem evitar colocar os pés no sofá;

Canetas ou tintas não devem ser usadas perto do sofá.

Com essas regras sendo seguidas, a limpeza do sofá será muito mais fácil de ser mantida. É claro que essas regras não precisam ser a ferro e fogo, e uma exceção pode ser aberta para uma noite regada a pipoca e a um filminho que será assistido no sofá, não é mesmo?

Nessa situação, a limpeza pode ocorrer no dia seguinte, sem que haja grandes prejuízos para a limpeza do estofado.

Limpeza constante no sofá

A última dica de como cuidar dos estofados com crianças em casa é que os adultos, mesmo que seguindo todas as dicas anteriores e tomando todos os cuidados necessários, devem saber que o desgaste do sofá acaba sendo inevitável com o tempo, mesmo perante todas as orientações.

Mas, para que esse tempo de duração do sofá seja o mais longo possível, deve ser evitado o acúmulo de sujeira nele, com uma limpeza adequada e profissional sendo feita de tempos em tempos.

Uma boa higienização no sofá irá garantir a sua durabilidade e sua boa aparência, podendo ser feita pelo adulto de tempos e tempos e, ao menos, uma vez por ano, por uma empresa especializada na limpeza de estofados.

Com essa higienização constante e com as dicas de como cuidar dos estofados com crianças em casa, o sofá poderá ser utilizado por muitos e muitos anos.