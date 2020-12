Como melhorar a qualidade do ar em casa durante o verão

Aumento na temperatura pede alguns cuidados para garantir o conforto no dia a dia

A chegada do verão traz consigo o aumento da temperatura e a sensação de ar abafado, que pode ser desagradavel especialmente para quem tem algum problema respiratório, como asma e bronquite. Garantir um bom nível de umidade e circulação do ar dentro de casa é essencial para tornar o dia a dia mais confortável, trazendo uma melhor qualidade do ar e diminuindo o risco de doenças de diferentes tipos.

Algumas mudanças simples na rotina já são o suficiente para tornar a permanência em casa mais confortável, fator importante para muitos brasileiros que estão realizando a maioria das atividades diárias, como trabalho e estudo, no ambiente caseiro. A temperatura muito alta nos cômodos pode trazer problemas à saúde, além de prejudicar o rendimento e dificultar as tarefas. Confira como garantir a qualidade do ar em casa.

Cuidado com o ar-condicionado

Por conta do aumento da temperatura, o uso do ar-condicionado se torna mais frequente durante esta época do ano, mas é necessário tomar alguns cuidados para garantir que a qualidade do ar do ambiente não seja prejudicada. O primeiro passo é realizar a manutenção preventiva do aparelho, para garantir que ele se encontre em boas condições e funcionando corretamente. O filtro deve ser trocado periodicamente para não prejudicar a qualidade do ar, levando poeira e ácaros de volta para o ambiente. Outros aparelhos, como um purificador de ar, também podem ser utilizados para garantir que o cômodo esteja sempre bem ventilado e limpo.

A ventilação apropriada também é importante para evitar a contaminação de doenças transmitidas por vírus, por exemplo, que se tornam mais frequentes em locais fechados.

Evite o aparecimento de mofo

Um dos inimigos de um ambiente com ar limpo é a presença de mofo, que em altos níveis pode causar problemas respiratórios graves, além de alergias. Locais abafados e sem uma boa ventilação criam um ambiente propício para o aparecimento de mofo, sendo necessário pensar em estratégias para permitir a circulação de ar, assim como garantir a entrada de luz do sol.

Hidratação é essencial

Além dos cuidados com o ar da casa, é importante prestar atenção aos hábitos diários, para diminuir o desconforto causado pelo clima mais quente. Beber uma boa quantidade de água por dia, assim como se alimentar corretamente são alguns hábitos que fazem toda a diferença, melhorando a imunidade e permitindo que o organismo funcione de maneira correta. Usar roupas frescas e evitar permanecer em lugares sem ventilação apropriada também previnem episódios de queda de pressão e tontura, por exemplo.

Foto:Divulgação