Tons neutros e presença da natureza seguem como tendência de decoração

Conheça as tendências para decorar a sua casa em 2022

Não tem nada melhor do que se sentir bem em casa, em um ambiente agradável, com decoração harmônica, com móveis e arquitetura planejados para aquele local, com cores neutras para trazer ainda mais a sensação de paz e tranquilidade. Com a tendência de os trabalhos continuarem em home office, por conta da pandemia de COVID-19, decorar a casa com itens que remetem à natureza pode ajudar muito a saúde mental, além de ser uma das tendências de decoração no ano de 2022.

Para os apaixonados por decorar casas e que gostam de seguir as tendências de cores, formas e estilos, separamos algumas dicas que podem ser essenciais para ter uma estética agradável no lar. Começando pelas cores neutras, que já são bem utilizadas há alguns anos, elas trazem uma sensação de conforto e limpeza para o ambiente. As paredes podem ter as cores off white, cinza-claro, nude e castanho-claro. Lembrando que as escolhas das mesmas podem variar de estilo e gosto do morador.

As plantas não poderiam faltar como tendência dentro da decoração de uma casa, e existem diversas espécies que podem ser cultivadas no lar. Caso prefira, pode ser também transformada em um item de decoração, como colocar a planta seca em um quadro, que pode ser decorada até no banheiro. As plantas trazem a sensação de paz, tranquilidade ao ambiente e também mantêm o contato direto com a natureza.

O importante é fazer do lar o ambiente mais agradável possível, e os móveis podem auxiliar nessa decoração, sendo que a melhor forma é que eles sejam funcionais, trazendo praticidade e otimizando cada parte do local da casa. Por exemplo, ter uma prateleira fixada na parede e poder trabalhar em home office durante o dia, mas depois pode ser recuada para ter mais espaço na casa.

A decoração pode ser um estilo pessoal de cada pessoa, mas a tendência do estilo retrô estará em alta no ano de 2022. Utilizar aquela televisão velha que está na casa dos parentes, ir a antiquários e transformar esses móveis antigos e inutilizáveis em novos, inclusive, é um dos pontos para o estilo vintage estar em alta – é a questão sustentável que o remete.

Para quem está em busca de uma casa nova, e fazer dela um lar cheio de estilo, baseado nas tendências, é possível procurar por leilões de apartamentoou casa, pois costumam ter um valor mais acessível no mercado. E a partir desse momento, seguir as dicas de decoração com cores neutras, itens retrô e plantas remetendo à natureza.