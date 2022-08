Como formar um bom marketing boca a boca

Conversamos o tempo todo, gerando uma interação e estabelecendo pontos de conexão com outras pessoas. Através desses momentos de conversa, o marketing boca a boca tem demonstrado sua força e importância.

Onde quer que nós formos, conversar é algo totalmente presente, seja no trabalho, na venda de um motor de portão basculante rápido ou até mesmo quando estamos na rua.

Inclusive o próprio meio digital, através dos seus apps, estabelece e incentiva as conversas, gerando essa facilidade e fazendo com que se tenha uma interação com quem quer que seja.

Assim, através desses momentos de conversa o que mais acontece são opiniões, fazendo com que as pessoas compartilhem uma com as outras suas experiências e diversos contatos estabelecidos.

É aí que o marketing boca a boca estabelece seu funcionamento, sendo utilizado e propagado através dessas conversas entre as pessoas, onde suas experiências como consumidores são demonstrados e evidenciados, indicando uma série de produtos e serviços.

Logo, ao investir e explorar o marketing boca a boca, sua empresa pode ter um aliado importantíssimo, fazendo com que cada vez mais sua marca se propague e as pessoas divulguem as experiências estabelecidas.

Por isso, hoje iremos falar justamente sobre o marketing boca a boca, e não se preocupe se você não conhece esse recurso, iremos evidenciar seu conceito, benefícios e tudo o que você precisa saber para estabelecê-lo em seu negócio.

O que é o marketing boca a boca?

O marketing boca a boca teve sua origem nos Estados Unidos conhecido pelo nome buzz marketing, essa ferramenta tem seu surgimento alinhado justamente a uma alternativa em relação às mídias que já estavam estabelecidas.

Investir milhões em anúncios e divulgações através da televisão, rádio e jornais não é de fato uma realidade para todos, então o marketing boca a boca tem o intuito de propagar os serviços e produtos de uma marca através da conversa e interação entre as pessoas.

Como já foi dito, conversar é uma necessidade humana e algo que acontece naturalmente, por isso utilizar desse meio para propagar e estabelecer uma marca é algo importantíssimo e totalmente primordial.

As pessoas conversam e divulgam suas experiências diariamente, logo, ao explorar esse meio, de fato se tem uma economia e um método eficiente, atingindo as pessoas certas e espalhando as mensagens de uma forma única.

Você pode fazer um teste: vá até a pessoa próxima e fale sobre o último produto que você comprou, podendo até ser um dispositivo de proteção contra surtos atmosféricos. Ao ter essa referência, a pessoa já tem confiança e está mais propensa a consumir e conhecer mais.

Assim, através deste teste se evidencia como o marketing boca a boca acontece, fazendo com que essas mensagens se tornem virais e atinjam diversos meios com uma velocidade única através da sua propagação.

Com isso fica claro que, ao seguir esse método, sua empresa conta com diversas vantagens, conseguindo atingir o público de uma forma única, demonstrando sempre a qualidade da marca e o quanto sua empresa estabelece experiências totalmente positivas.

Benefícios do marketing boca a boca

Já ficou claro o quanto o marketing boca a boca tem esse papel de realizar uma espécie de divulgação espontânea, simplesmente pelo fato das empresas explorarem esse meio e gerar experiências únicas ao seu público.

Por exemplo, ao estabelecer o marketing boca a boca através de uma empresa de locação de banheiro, antes mesmo do consumidor realizar uma busca sobre um banheiro móvel preço já se tem esse incentivo e um impulso para o consumo.

Assim, o contato com o público se mostra de uma forma muito mais positiva, já tendo um caminho estabelecido, gerando essa relação de confiança e fazendo com que sua marca sempre se mostre de uma forma positiva pelas experiências e contatos estabelecidos.

Com isso, destacamos alguns tópicos e logo a seguir as suas características para que se tenha ainda mais motivos para a implantação do marketing boca a boca, entendendo a sua proporção e todo alcance. Algumas dessas características são:

Confiabilidade;

Direcionamento;

Poder;

Influência.

Ao destacar esses benefícios já se tem uma ideia prévia do quanto o marketing boca a boca pode ser determinante e fazer com que sua empresa alcance meios que antes pareciam ser impossíveis.

Logo, para que fique claro cada ponto e se tenha ainda mais noção dos benefícios, continue acompanhando e veja as características de cada um:

Confiabilidade

Pessoas são muito mais propensas a confiar em outras pessoas do que em empresas. Assim, aplicar o marketing boca a boca e fazer o público divulgar as experiências estabelecidas faz a empresa ficar marcada na mente de todos de uma forma positiva.

Assim, ao ter essa relação de confiança e investir no marketing boca a boca, é muito mais provável que se tenha mais vendas e alcance, tendo mais efetividade do que anúncios e formas muitas vezes saturadas de propagar os serviços.

Direcionamento

Ao fazer com que seus clientes tenham esse papel de divulgação através das experiências estabelecidas, de fato se alcança esse círculo onde a pessoa está inserida, tendo direcionamento e assertividade em cada ação.

Poder

No mundo em que vivemos, as notícias e informações correm de uma forma totalmente rápida, podendo em poucos segundos alcançar meios distintos e ter uma propagação em um piscar de olhos.

Com isso, fica claro o quanto o marketing boca a boca tem um poder único, espalhando as mensagens de uma forma rápida e conseguindo ter uma propagação única através da sua utilização.

Logo, para alcançar, por exemplo, uma pessoa que está buscando uma chapa perfurada onde comprar, ter esse poder de alcance é primordial e totalmente determinante.

Influência

O marketing boca a boca é fundamental para intensificar as compras e dar ainda mais motivos para que o cliente consuma e conheça ainda mais os serviços da empresa.

Se o público já tem visto e se interessado por anúncios e pelas redes sociais de uma empresa, ao ter uma pessoa próxima indicando e demonstrando o quanto os serviços são confiáveis, dá esse impulso para o consumo e para que esse lead se torne cliente.

Se repararmos, esse processo é algo presente praticamente em todos os meios, indo desde a venda de conexões para mangueiras hidráulicas a seja qual for o produto, demonstrando de fato que o marketing boca a boca tem uma eficácia e alcance único.

Dicas para fazer o marketing boca a boca

Fazer com que as pessoas falem sobre o seu negócio não é difícil. Destacamos algumas práticas que podem te ajudar a ganhar esse tipo de reconhecimento.

1 – Invista em marketing de relacionamento

Manter um relacionamento e fidelizar seus clientes é uma das principais formas de fortalecer a sua empresa e de fato colocar em prática o marketing boca a boca.

Assim, é fundamental que se ofereça benefícios e que o cliente sinta satisfação ao estar consumindo os produtos e serviços da sua empresa, com isso tendo esse destaque e uma diferenciação dos seus concorrentes.

Por exemplo, ao contratar os serviços da sua empresa para uma elaboração de projeto de terraplenagem e durante esse serviço demonstrar um atendimento personalizado, sua empresa fica marcada e os clientes têm motivos para indicar os serviços realizados.

Por isso, mantenha seus clientes felizes, demonstrando a qualidade dos serviços e agregando um valor único aos seus produtos, gerando essa relação de fidelidade e uma troca favorável para ambos.

2 – Foque em conteúdos virais

É primordial que seus conteúdos tenham esse enfoque viral, fugindo do comum e de fato surpreendendo o público através de cada momento.

Por isso, uma boa dica para produzir esses conteúdos é focar os conteúdos em vídeos, fazendo com que se tenha esse atrativo e o público sempre sinta a necessidade de consumir e conhecer mais sobre.

Assim, como uma correia transportadora curva transmite força e movimento entre polias e engrenagens, ao focar em conteúdo virais também se tem essa força com as campanhas e um movimento constante ao pensarmos no público e na propagação do conteúdo.

3 – Atenda o cliente da melhor forma possível

O cliente é a maior riqueza das empresas e das marcas, gerando um consumo e fazendo com que a empresa tenha recursos para a sua sobrevivência, logo é essencial atender esse cliente da melhor forma possível e mostrar a sua importância através de cada momento.

Por isso, é primordial que suas equipes se mostrem preparadas para atender os clientes da melhor forma possível, estabelecendo esse cenário de valorização e crescimento.

4 – Foque na experiência do cliente

Essa última dica vai desde uma empresa que presta serviços de cadri a uma empresa de materiais esportivos, por isso tenha atenção e estabeleça essas ações para ver sua empresa crescendo constantemente.

A experiência do cliente é parte fundamental para que o marketing boca a boca aconteça, por isso estabeleça esse cenário positivo onde as dúvidas dos seus clientes são respondidas e principalmente ele se veja diante de um lugar positivo para o seu consumo.

Assim, o marketing boca a boca está muito mais propenso a acontecer devido à satisfação e a melhor experiência através desse momento.

Logo, ao acompanhar e estar por dentro de tudo que foi falado em relação ao marketing boca a boca, agora chegou o momento de colocar essa estratégia em prática e ver sua empresa diante de um cenário de evolução e destaque.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

