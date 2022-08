PROJETO ÓPERA NA ESCOLA: ESPETÁCULO “PEDRO E O LOBO” VOLTA A PINDAMONHANGABA E CHEGA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Com 15 apresentações gratuitas entre os dias 6/8 a 3/9, o projeto Ópera na Escola circula em escolas públicas de sete cidades do Estado de São Paulo. Neste fim de semana, o espetáculo volta para mais uma apresentação em Pindamonhangaba no sábado (20) e chega em São José dos Campos no domingo (21)

Disseminar a música clássica para comunidades que habitam no entorno das escolas públicas do estado de São Paulo é a proposta do Projeto Ópera na Escola, que volta a Pindamonhangaba para mais uma apresentação neste sábado (20), às 10h, na escola Joaquim Pereira da Silva, em Mantiqueira; e chega em São José dos Campos no domingo (21), às 10h na escola Professor Alceu Maynard Araújo, em Jardim Motorama, e às 14h na escola Lourdes Maria de Camargo, em Jardim Imperial.





Pedro e o Lobo

Esse ano, em sua 9ª edição, o projeto traz o espetáculo Pedro e o Lobo: uma versão em português da famosa obra do compositor russo Serguei Prokofiev. O espetáculo é apresentado por um narrador, acompanhado de 7 músicos e do diretor musical e regente Thiago Tavares.



O compositor russo do século 19, Serguei Prokofiev, teve como propósito mostrar aos jovens os sons dos vários instrumentos e, por isso, cada personagem é representada por um instrumento diferente.

“O próprio Prokofiev sentiu a necessidade de apresentar os instrumentos da orquestra de uma forma mais acessível, não é necessário ter conhecimentos para ter prazer com a música, mas escutar com conhecimento causa um prazer ainda maior. O intuito do arranjo é respeitar a vontade do compositor, permitindo que o grupo menor revele a essência dessa composição, sempre respeitando a forma com que cada personagem da história é musicalmente representada na versão original”, explica Thiago Tavares, responsável pelo arranjo.

O projeto acontece em escolas públicas abertas aos finais de semana para eventos culturais, sendo muitas vezes as únicas opções de lazer das comunidades. Paralelamente ao espetáculo, o Projeto fornece material pedagógico às escolas e desenvolve atividades didáticas vinculadas à obra, tornando possível o primeiro contato de muitos jovens e seus familiares com o gênero musical.



“Além de promover o acesso a apresentações artísticas de qualidade, um dos nossos objetivos é mostrar que a arte pode ser, sim, uma possibilidade de profissão para esses jovens”, explica Cléia Mangueira, diretora e produtora do projeto.



Júlio César Gonçalves, 10 anos, concorda: “Quero ser cantor! Agora que descobri que ela (a protagonista) começou a preparar a voz aos 10 anos, pensei que eu também posso fazer isso: cantar”.

Ao todo, 15 escolas receberão as apresentações com entrada gratuita. A temporada teve estreia em Pindamonhangaba, e durante os meses de agosto e setembro, circula por Guarulhos, São Caetano do Sul, Araçariguama, Cotia, São José dos Campos e Mogi das Cruzes.

Projeto Ópera na Escola

O projeto Ópera na Escola é realizado pela Tulipa Produções Artísticas e conta com o patrocínio da Gerdau, através do Instituto Gerdau, firmado por meio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Estadual de Incentivo à Cultura – ProAC.





SERVIÇO E PROGRAMAÇÃO



Projeto Ópera na Escola – Espetáculo “Pedro e o lobo”

(ENTRADA GRATUITA)



Sábado, 20 de agosto | Pindamonhangaba

10h – EM Joaquim Pereira da Silva: Rua Dr. Carlos Martins de Almeida Júnior, s/no – Mantiqueira

Domingo, 21 de agosto | São José dos Campos

10h – EE Prof. Alceu Maynard Araújo: Rua dos Miosótis, 75 – Jd Motorama

14h – EE Lourdes Maria de Camargo: Av. Dom Pedro I, 341 – Jd Imperial



Próximas apresentações:

27 de agosto | Araçariguama

10h – EMEF Profa. Thereza de Campos Castro : R. Leopoldo da Silva, 2 – Terra Baixa

14h – EMEF Alberto Fernandes de Araújo : Alameda 19 de Maio, 3 – Centro



28 de agosto | Mogi das Cruzes

10h -E.E. Isabel Ferreira da Silva Belinha : R. José Benedito dos Santos, 187 – Vl Brasileira

14h – E.E. Antônio Olegario dos Santos Cardoso : R. Comendador Koeiji Adachi, S/N – Jd Santos Dumont I



03 de setembro | Cotia

10h – EM Profa. Ana Maria Pereira : Rua Shizuoka, 396 Nakamura Park

15h – Centro Educacional Unificado Cotia CEUC : Av Luiz Sacramento, 730 Caucaia do Alto



