Melhores marcas de filtros de água

Quem procura por filtro de água em Salvador pode ficar na dúvida quanto a qual marca pegar e que modelo escolher. Isso porque realmente a diversidade que se encontra nesses produtos, é muito alta.

Sendo assim, a dúvida entre qual pegar e o que escolher na hora de adquirir esses produtos pode ser algo que vá deixar o indivíduo sem saber como proceder.

Por isso que se você busca por qualidade e segurança dentro de sua casa e quer contar com um bom aparelho que vá caber dentro do seu orçamento, continue lendo este conteúdo.

Melhores marcas de filtro de água

Se você quer ter a saúde em dia, uma das primeiras coisas que você deve fazer é cuidar de sua alimentação. Mas, em complemento a isso, estar sempre bem hidratado também é fundamental para que você viva bem.

A água é um elemento crucial para nossa sobrevivência e por isso tê-la dentro de casa de modo que ela apresente uma qualidade boa para consumo, é fundamental.

A água deve ser sem cheiro, cor ou gosto. Por isso é preciso que ela passe por um processo de descontaminação e purificação antes de ser consumida.

Quem faz esse trabalho muito bem são os aparelhos purificadores de água que retém partículas, bactérias ou qualquer outro tipo de contaminação que possa existir ali.

A escolha de um bom purificador garante ao usuário uma água livre de resíduos, microrganismos e excesso de cloro. Por isso que é fundamental escolher algo de qualidade.

Abaixo, separamos algumas das melhores marcas de filtro que você pode encontrar.

1. Consul CPB36

Esse purificador é um dos melhores que existem no mercado. Isso porque apresentam eficiência máxima em sua filtragem junto ao sistema de refrigeração.

Desse modo, ele é visto como um dos modelos mais completos do mercado. Sua capacidade de refrigeração é de 1,7 litros por hora. Algo bastante satisfatório para uma casa com pelo menos 4 pessoas.

Existem outros modelos que possuem a capacidade maior, no entanto, nenhum dos concorrentes conseguiu se comparar no quesito de purificação, o tornando o melhor que existe.

Ele é classe A na retenção de partículas e conta com um sistema de cloro livre. Seu refil dura certa de 6 meses e pode custar em média 100 reais.

Além disso, ele possui um sistema que indica quando deve ser feita a troca, de modo que o usuário não precise substituí-lo de maneira precoce ou tardia, fazendo com que toda sua eficiência seja aproveitada.

2. Latina PA355

Esta é uma opção muito boa para aqueles que procuram por um purificador que tenha um preço bacana e ainda possuem alta capacidade no fornecimento da água gelada.

Ele faz uso de um sistema compressor no qual se torna capaz de refrigerar cerca de 2,1 litros de água por hora. Porém, sua capacidade de filtragem não é tão alta.

Sua classificação é a C quando se trata de reter partículas. Contém redução de cloro mas não tem a chamada eficiência bacteriológica.

Seus filtros duram bem e possuem um custo baixo, em torno de 40 reais.

3. Electrolux PC41

Este aparelho um pouco mais robusto e melhor acabado, é um dos que possuem o melhor preço. Sua capacidade de fornecimento de água gelada não é tão grande.

São apenas 1,4 litros por hora, porém, se comparado aos purificadores eletrônicos acaba sendo um bom número até. Seu filtro pode durar 1 anos e para repor ele você vai gastar em média 80 reais.

4. IBBL Expert Q

Este é um modelo raro, pois pode oferecer água quente para o consumidor. Sua filtragem é satisfatória e ainda entrega uma quantia boa de água gelada.

Possui aprovação no quesito eficiência bacteriológica e a vida útil do filtro de 3000 litros chega a 6 meses. No entanto, sua troca é uma das mais caras do mercado, chegando a 120 reais.

5. Lorenzetti Vitale

Este é um dos aparelhos mais compactos e com o menor preço entre todos. Possui qualidade e um refil de valor acessível. O filtro não retém tantas partículas, porém reduz o cloro da água.

Filtro possui vida útil de 6 meses. O aparelho é o modelo mais simples para quem possui um espaço pequeno e não precisa de água gelando, querendo investir pouco em um aparelho que ofereça qualidade.

Conclusão

Por fim, vimos então alguns dos principais modelos de aparelhos das principais marcas no mercado.

